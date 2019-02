Totemy i sošky. V Brně vystavují předměty ze zemí, kudy cestovali H+Z

Expozice Moravského zemského muzea bude přístupná jen do května, poté začne v paláci rekonstrukce.

V sálech jsou k vidění fotografie od dua H+Z, ale také předměty denní potřeby, rituální totemy a sošky či kusy oblečení. Pocházejí z Indonésie a ostrovů v oblasti Tichomoří.

„Zikmund s Hanzelkou spoustu míst, na nichž jsem byl, objevili. Hojně fotili, ale téměř nic nedovezli. Předměty, které lidé uvidí, jsem přivezl sám,“ upozornil na rozdíl mezi generacemi cestovatelů Rudolf Švaříček, jenž výstavu připravil.

Exponáty jsou rozmístěné do tří místností. V kapli si lidé prohlédnou Švaříčkovy snímky příslušníků tichomořských kmenů při rituálních obřadech.

„Největší část jsme věnovali ostrovu Nová Guinea. Jsou tu snímky, ale i nejrůznější řezbářské předměty. Je zajímavé, že řezbářství se z množství kmenů věnují jen dva. A to jenom proto, aby lidé své výrobky odnesli do džungle a tímto způsobem ji žádali, aby nadále plodila,“ vysvětlil Švaříček.

Další část výstavy cestovatel věnoval vzpomínkám na Zikmundovy a Hanzelkovy cesty. „Čeho si vážím nejvíce, je zdokumentování tradice přeskakování pyramid mladými muži na ostrově Nias. To považuji za vrchol českého cestopisu,“ podotkl.

Ačkoli se kvůli plánované rekonstrukci do místností paláce nevešlo zdaleka všechno, Švaříček zdůrazňuje, že jsou zde k vidění unikátní exponáty, které zatím nikdo neviděl.

Cestovatelské duo H+Z projelo téměř všechny státy pěti světadílů ve voze značky Tatra. A právě tatrovka do Brna přijede na speciální indonéský večer 21. března.

O ní a o cestách z 60. let na Zikmundův oblíbený ostrov Cejlon vypráví také kniha, kterou jubilant dostal jako překvapení ke svým narozeninám. Publikaci s názvem Sloni žijí do sta let vydalo v nové úpravě brněnské Nakladatelství Jota se společností Piranha Film.

„Srí Lanka byla klíčová země, která jak Jirku, tak mě doslova uchvátila. Je to země neuvěřitelně zajímavá a různorodá,“ poznamenal Miroslav Zikmund.

Cestovatel Miroslav Zikmund letos slaví sté narozeniny (11. 2. 2019)

VIDEO: Cestovatel Miroslav Zikmund slaví stoleté jubileum Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu