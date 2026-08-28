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Tropické teploty a menstruace. Co se děje v těle ženy, když má své dny

  17:00

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vysoké teploty dávají lidskému organismu zabrat samy o sobě. Do toho vstupuje u žen ještě menstruační cyklus. Hormonální změny v jejich těle totiž ovlivňují také termoregulaci. Vedra nemusí menstruaci automaticky rozhodit, mohou ale některé její projevy výrazně znepříjemnit.

Když venkovní teplota stoupá, organismus musí začít intenzivněji odvádět vlastní teplo. Rozšiřují se cévy v kůži a k jejímu povrchu proudí větší množství krve. Tělo se tak snaží předat teplo do okolí.

Pokud je však okolní prostředí teplejší než lidské tělo, hlavním způsobem ochlazování se stává odpařování potu. Jenže pocení zároveň znamená ztrátu vody a solí. Organismus proto musí při dlouhodobém horku hlídat nejen svou teplotu, ale také krevní tlak a koncentraci iontů v tělních tekutinách.

Pro ženské tělo to v době menstruace může znamenat o to větší zátěž. Odborníci vysvětlují, co se v ženském těle během tropů odehrává a kdy už nejde jen o běžný letní diskomfort.

Horko zhoršuje únavu, rozšiřuje cévy, což může přispívat k poklesu krevního tlaku a motání hlavy, a může také podporovat zadržování vody v těle.

Petr Křepelkagynekolog

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Tropické teploty a menstruace. Co se děje v těle ženy, když má své dny

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