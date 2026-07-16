Brno stoplo výstavbu dominant. Zhatí to tisíce nových bytů, varují developeři

Bytové domy spolu s polyfunkční budovou vzniknou v plánované nové čtvrti Mendel Quarter poblíž třídy Generála Píky a Porgesovy směrem k obchodnímu centru Královo Pole. Většina zástavby dosáhne šesti až sedmi podlaží, část ale vyroste až do devátého patra. Půjde o takzvané lokální dominanty. S tímto pojmem pracuje i nový územní plán Brna platný od konce loňského ledna. Zřejmě z něj ale zase zmizí.
Rozhodnutí odborníky překvapilo. I kvůli tomu, že krok přišel ani ne rok a půl od začátku účinnosti územního plánu.