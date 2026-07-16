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Brno stoplo výstavbu dominant. Zhatí to tisíce nových bytů, varují developeři

Oldřich Haluza
  13:00

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V brněnských Černých Polích na třídě Generála Píky vyrůstá bytový komplex Nad Arboretem, kterému vévodí 54 metrů vysoká věž. Vše má být hotové na jaře roku 2025. (říjen 2024) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Brno zastavilo prověřování takzvaných lokálních dominant a chce tento institut pro vyšší novostavby z nového územního plánu úplně vypustit. Developeři i architekti varují, že změna může zkomplikovat připravované projekty a v krajním případě ubrat městu tisíce nových bytů. Radnice kritiku odmítá.

Bytové domy spolu s polyfunkční budovou vzniknou v plánované nové čtvrti Mendel Quarter poblíž třídy Generála Píky a Porgesovy směrem k obchodnímu centru Královo Pole. Většina zástavby dosáhne šesti až sedmi podlaží, část ale vyroste až do devátého patra. Půjde o takzvané lokální dominanty. S tímto pojmem pracuje i nový územní plán Brna platný od konce loňského ledna. Zřejmě z něj ale zase zmizí.

Rozhodnutí odborníky překvapilo. I kvůli tomu, že krok přišel ani ne rok a půl od začátku účinnosti územního plánu.

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Brno stoplo výstavbu dominant. Zhatí to tisíce nových bytů, varují developeři

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V brněnských Černých Polích na třídě Generála Píky vyrůstá bytový komplex Nad...

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