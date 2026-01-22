Ochránci v Moravském krasu poprvé zaznamenali vlka, zachytila jej fotopast

Ochránci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras poprvé zaznamenali přítomnost vlka. Jeho průchod lesem v severní části oblasti zachytila fotopast. Je to první důkaz o jeho přítomnosti přímo v tomto cenném koutu jižní Moravy.
Vlk zachycený fotopastí v Moravském krasu. | foto: ČTK

Několik vlků se dlouhodobě vyskytuje na pomezí Blanenska a Prostějovska. Kromě nich se v oblasti pohybuje jeden či dva jedinci, z nichž jeden právě přišel i do Moravského krasu. Vyplývá to z cíleného mapování, které zahrnuje terénní pochůzky i využití fotopastí.

Vlk zachycený fotopastí v Moravském krasu.

„Informaci o vlcích v této oblasti máme od roku 2024, donedávna ale chybělo jednoznačné potvrzení výskytu vlka přímo v CHKO Moravský kras. To se ale nyní díky intenzivnímu mapování a zapojení stráže přírody změnilo,“ uvedl Antonín Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Vlci se do české a moravské přírody přirozeně vracejí zhruba posledních deset let. Během té doby postupně osídlili většinu území a nakonec se objevují i na jižní Moravě. Loni je ochránci zaznamenali v národním parku Podyjí. Intenzivní průzkum zaměřený na vlky právě v Moravském krasu a jeho okolí pokračuje druhým rokem.

„Důležité je podotknout, že v celém sledovaném území nedošlo za celou dobu prokázaného výskytu vlků k žádnému útoku na chovaná hospodářská zvířata ani k žádnému nestandardnímu chování. Většina vlků zde žije skrytě, byť existuje i několik nahrávek od veřejnosti. Postupně začínáme informovat jednotlivé chovatele ale i vedení obcí, aby věděli, jaká opatření provádět k ochraně svých stád,“ uvedl Krása.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je víc než 1 100 jeskyní, pro veřejnost je přístupných pět z nich.

22. ledna 2026  12:27

