Několik vlků se dlouhodobě vyskytuje na pomezí Blanenska a Prostějovska. Kromě nich se v oblasti pohybuje jeden či dva jedinci, z nichž jeden právě přišel i do Moravského krasu. Vyplývá to z cíleného mapování, které zahrnuje terénní pochůzky i využití fotopastí.
„Informaci o vlcích v této oblasti máme od roku 2024, donedávna ale chybělo jednoznačné potvrzení výskytu vlka přímo v CHKO Moravský kras. To se ale nyní díky intenzivnímu mapování a zapojení stráže přírody změnilo,“ uvedl Antonín Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny.
VIDEO: Poblíž Vyškova se objevili vlci, smečka se za tmy potulovala vesnicí
Vlci se do české a moravské přírody přirozeně vracejí zhruba posledních deset let. Během té doby postupně osídlili většinu území a nakonec se objevují i na jižní Moravě. Loni je ochránci zaznamenali v národním parku Podyjí. Intenzivní průzkum zaměřený na vlky právě v Moravském krasu a jeho okolí pokračuje druhým rokem.
„Důležité je podotknout, že v celém sledovaném území nedošlo za celou dobu prokázaného výskytu vlků k žádnému útoku na chovaná hospodářská zvířata ani k žádnému nestandardnímu chování. Většina vlků zde žije skrytě, byť existuje i několik nahrávek od veřejnosti. Postupně začínáme informovat jednotlivé chovatele ale i vedení obcí, aby věděli, jaká opatření provádět k ochraně svých stád,“ uvedl Krása.
Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je víc než 1 100 jeskyní, pro veřejnost je přístupných pět z nich.
Vlci se loni objevili například poblíž Vyškova (duben 2025)
11. dubna 2025