„Reklamní mrakodrap“ v Blansku chtějí do tří let přestavět na bytovku

Další zchátralé a nevyužité objekty v centrech jihomoravských měst

Vranův mlýn, Břeclav

Někdejší lichtenštejnský mlýn ze 16. století patřil k zámeckému areálu, obilí se zde mlelo až do roku 1950. Po revoluci budovu koupil soukromý majitel, ale nikdy ji nevyužíval. V roce 2008 zde vypukl požár, který budovu poničil, teď se v ní zdržují bezdomovci. Před třemi lety vedení města zvažovalo, že mlýn odkoupí, to se ale nestalo.

Tip klub, Znojmo

Trnem v oku pro laiky i odborníky je Tip klub v dolní části Masarykova náměstí ve Znojmě. Za socialismu sloužil jako sál pro diskotéky a plesy, teď chátrá. Dlouho ho tížil restituční spor, který vyhrál stát. Ohledně využití jedná se Státním okresním archivem Znojmo. „O budovu máme zájem, posun však není,“ říká ředitel archivu David Nehyba.

Pivovar, Vyškov V roce 2017 se ve vyškovském pivovaru poblíž centra města přestalo vyrábět pivo. O možnostech budoucího využití areálu se sice stále mluví, jenže veškeré plány jsou zablokované kvůli soudnímu sporu. Ten už pět let vede stát – vlastník objektu – s bývalým nájemcem a provozovatelem pivovaru. Rozsudek je zatím v nedohlednu. Zámek, Veselí nad Moravou Kdysi vodní hrad ze 13. století se rozpadá v centru Veselí už desítky let. Sídlila v něm škola, národní výbor i veterináři. Poslední plán počítal s přestavbou na hotel, ale jeden vlastník skončil v likvidaci, další přestal platit nájem za přilehlé pozemky. Spor o miliony nakonec u soudu vyhrálo město. Jenže ani tak se zatím nic nestalo a dominanta nad Baťovým kanálem dále chátrá. Letmo, Brno Příkladem přestavby roky zchátralé budovy je bývalé kasino naproti hlavnímu vlakovému nádraží v Brně. Vyhořelo v lednu 2002 a při zásahu kvůli uzavřeným únikovým východům zemřeli dva hasiči a krupiér. Kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům se do něj lidé podívali až v roce 2013, kdy na místě otevřel obchodní dům Letmo. (red)