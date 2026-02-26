Soud rozhodne v kauze zdravotnic obžalovaných za smrt studenta při vojenském výcviku

Případ se stal v roce 2023, kdy student prvního ročníku Univerzity obrany při nočním přesunu zakopl o větev a při pádu si poranil krk o pažbu zbraně. Přestože okamžitě zamířil na ošetřovnu ve vojenském táboře, jeho stav se postupně zhoršil natolik, že po převozu do nemocnice zemřel.
Státní zástupce Radek Hůlka v závěrečné řeči zdůraznil, že už hned v první fázi vidí u zdravotnic pochybení, když podle něj nedbale vyšetřily vzniklé poranění. „Mám za to, že postup nebyl a správný a že je tady dána trestní odpovědnost obžalovaných,“ prohlásil a poukázal i na rozpory ve výpovědích žen s dalšími svědky celé události. „Je zde snaha o vlastní vyvinění,“ poznamenal.
Ženy u soudu prohlásily lítost nad smrtí studenta, jakoukoliv vinu však odmítly. Podle svých slov vše dělaly, jak nejlépe mohly, obzvlášť v polních podmínkách vojenského tábora, kde se nacházely. K dispozici neměly na ošetřovně ani tekoucí vodu nebo lůžko pro pacienta. Zraněného studenta tak po vyšetření poslaly spát do chatky.
Na ošetřovně ani netekla voda, říká obhájkyně zdravotnic souzených za smrt při výcviku
Právě nedostatečná vybavenost ošetřovny a nepřítomnost erudovaného lékaře však podle žalobce měla naopak vést k rozhodnutí odvézt studenta hned po prvotním vyšetření do nemocnice. To se ale nestalo a improvizovalo se na místě až ve chvíli, kdy se stav zraněného zhoršil natolik, že začal krvácet z krku a zkolaboval.
Následný telefonát na tísňovou linku provázely zmatky, zejména kvůli lokalizaci, kde přesně se ve vojenském areálu tábor s ošetřovnou nachází. Nakonec i přes upozornění dispečerky nechaly zdravotnice naložit zraněného do své sanitky a vyrazily naproti záchranářům. „Vždyť vám tam umře!“ zhrozila se operátorka na dispečinku kvůli zahájené a nedokončené resuscitaci. V nemocnici pak mladík skutečně zemřel.
