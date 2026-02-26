Soud rozhodne v kauze zdravotnic obžalovaných za smrt studenta při vojenském výcviku

  9:07
Okresní soud ve Vyškově dnes vyhlásí rozsudek v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Kvůli usmrcení z nedbalosti jsou obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni při taktickém výcviku v armádním prostoru Vyškov, kdy se student prvního ročníku zranil a po převozu do nemocnice zemřel. Obžalovaným ženám hrozí až šest let vězení, státní zástupce jim navrhl podmíněné tresty.
Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice, na snímku Simona B. (8. září 2025) | foto: ČTK

Případ se stal v roce 2023, kdy student prvního ročníku Univerzity obrany při nočním přesunu zakopl o větev a při pádu si poranil krk o pažbu zbraně. Přestože okamžitě zamířil na ošetřovnu ve vojenském táboře, jeho stav se postupně zhoršil natolik, že po převozu do nemocnice zemřel.

Státní zástupce Radek Hůlka v závěrečné řeči zdůraznil, že už hned v první fázi vidí u zdravotnic pochybení, když podle něj nedbale vyšetřily vzniklé poranění. „Mám za to, že postup nebyl a správný a že je tady dána trestní odpovědnost obžalovaných,“ prohlásil a poukázal i na rozpory ve výpovědích žen s dalšími svědky celé události. „Je zde snaha o vlastní vyvinění,“ poznamenal.

Ženy u soudu prohlásily lítost nad smrtí studenta, jakoukoliv vinu však odmítly. Podle svých slov vše dělaly, jak nejlépe mohly, obzvlášť v polních podmínkách vojenského tábora, kde se nacházely. K dispozici neměly na ošetřovně ani tekoucí vodu nebo lůžko pro pacienta. Zraněného studenta tak po vyšetření poslaly spát do chatky.

Právě nedostatečná vybavenost ošetřovny a nepřítomnost erudovaného lékaře však podle žalobce měla naopak vést k rozhodnutí odvézt studenta hned po prvotním vyšetření do nemocnice. To se ale nestalo a improvizovalo se na místě až ve chvíli, kdy se stav zraněného zhoršil natolik, že začal krvácet z krku a zkolaboval.

Následný telefonát na tísňovou linku provázely zmatky, zejména kvůli lokalizaci, kde přesně se ve vojenském areálu tábor s ošetřovnou nachází. Nakonec i přes upozornění dispečerky nechaly zdravotnice naložit zraněného do své sanitky a vyrazily naproti záchranářům. „Vždyť vám tam umře!“ zhrozila se operátorka na dispečinku kvůli zahájené a nedokončené resuscitaci. V nemocnici pak mladík skutečně zemřel.

16. února 2026

26. února 2026  6:01

25. února 2026  21:20

25. února 2026  19:19

25. února 2026  17:34

25. února 2026  17:33

25. února 2026  13:01,  aktualizováno  13:44

25. února 2026  13:25

25. února 2026  13:16

25. února 2026  11:44

25. února 2026  11:23

25. února 2026  10:45

25. února 2026  5:36

