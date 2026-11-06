Neobvyklé setkání se odehrálo v noci v ulicích Vyškova. Dva mladíci přecházeli silnici po přechodu, když jim projíždějící policejní hlídka umožnila bezpečně přejít.
„Jeden z mladíků jim za to zdvořile poděkoval zvednutím ruky,“ popsal začátek příběhu policejní mluvčí Petr Vala.
Hlídka v obou mužích poznala své staré známé. Jeden měl přes rameno přehozenou velkou nákupní tašku, druhý nesl batoh. Když dvojice po přechodu spěšně pokračovala dál, policisté se za ní vydali a oba zastavili ke kontrole.
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V nákupní tašce našli krabičky cigaret různých značek, větší množství zapalovačů i plechovky s nápoji. Obsah zavazadla vzbudil podezření, že by zboží mohlo pocházet z trestné činnosti. A další překvapení přišlo při ověřování totožnosti. Po jednom z mladíků bylo vyhlášeno celostátní pátrání, protože utekl z ústavního zařízení.
Policistům se následně podařilo dohledat také místo, odkud věci pocházely. Ukázalo se, že dvojice měla za sebou noční vloupání do jednoho ze zavřených vyškovských barů.
Případem se nyní zabývají vyškovští kriminalisté. Mladíci jsou podezřelí z provinění krádeže. Za tyto činy hrozí pachatelům až dva roky za mřížemi.