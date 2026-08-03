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Policie zná totožnost agresorů, kteří zbili patnáctiletého chlapce

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  17:28
Obavy o bezpečnost vyvolalo nedávné brutální napadení patnáctiletého chlapce skupinkou mladých agresorů včetně dívek ve Vyškově. Kriminalisté už znají totožnost nezletilých a mladistvých aktérů konfliktu a postupně shromažďují jejich vyjádření. Disponují také poměrně bohatým důkazním materiálem, protože část účastníků si incident natočila. Případ vyšetřují pro podezření z výtržnictví.

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Na videozáznamu konfliktu je vidět, jak agresoři v přesile chlapce fyzicky napadají, snaží se jej udeřit a kopou jej. Ten se pouze brání, poté se dává na útěk. Útočníci jej však zakrátko dostihli. Několik z nich ho potom v blízkosti obchodního centra drželo a při tom mu dávali rány pěstí.

Podle informací CNN Prima News, která o incidentu informovala jako první, skončil hoch po napadení v nemocnici na jednotce intenzivní péče. „Z dosavadního šetření vyplývá, že poškozenému nebylo útokem způsobeno závažné zranění,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Prozatím policisté dospěli k závěru, že celá situace měla znaky protiprávního jednání. „Případ je veden pro podezření ze spáchání provinění výtržnictví a není vyloučeno, že bude ještě právní kvalifikace rozšířena,“ řekl mluvčí.

Mladiství v přesile bili pěstmi patnáctiletého chlapce, útok natáčeli na mobil

Policie podle něj v současné době nemá informace o tom, že by podezřelí ze surového napadení páchali organizovanou trestnou činnosti. Po útoku přitom někteří obyvatelé města mluvili o tom, že tato skupinka mladistvých dělá problémy ve městě dlouhodobě. Slova o tom, že by terorizovala okolí, starosta Vyškova Karel Jurka (ODS) odmítl.

„V případě jakýchkoliv poznatků, žádáme veřejnost, ať se obrátí na policii. Zároveň upozorňujeme na to, že zveřejňování obrazových materiálů i diskuzních příspěvků na sociálních sítích má svá pravidla,“ poznamenal Šváb.

Podle Jurky není důvod k obavám o bezpečnost ve městě. Lidé nemají podléhat neověřeným informacím, které se mohou šířit na sociálních sítích.

„K celé věci přistupujeme s maximální vážností a zodpovědností. Nyní je potřeba nechat příslušné orgány pracovat a vyčkat na výsledky jejich šetření. Takové projevy násilí jsou naprosto nepřijatelné a ve Vyškově pro ně není místo,“ prohlásil Jurka s tím, že budou iniciovat jednání s poslanci o možnosti otevřít odbornou diskusi nad snížením věkové hranice trestní odpovědnosti.

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