Akce k výročí 17. listopadu v Brně
Náměstí Svobody
13.00: kladení věnců zástupci univerzit
16.50: lidský řetěz od hlavního pódia ke Kobližné ulici
17.00: lampionový průvod ke Kraví hoře
17.11: Modlitba pro Martu
Kobližná ulice
13.30–16.45: pokojíček na ulici, odkud budou k účastníkům promlouvat řečníci, zpívat a hrát buskeři
Knihovna Jiřího Mahena
15.30: mezigenerační debata na téma (ne)jistoty v životech
16.30: módní přehlídka
Palác šlechtičen
13.00–16.45: KreAKTIVNÍ dílna, interaktivní výstava, diskuze Svoboda milovat, diskuzní workshop Vzdělání jako nejlepší lék na (ne)jistou budoucnost, podcast live Studená vojna a cenzura
Institut paměti národa
13.00–16.30: autorská čtení
Divadelní fakulta JAMU
13.00–16.45: workshop Svoboda tvá, promítání filmu Velký vlastenecký výlet, diskuse (Ne)jistota: role médií ve formování našeho vnímání války na Ukrajině
Blansko
17.00–17.45: shromáždění u pomníku hrdinů od Zborova v ulici Sv. Čecha, Modlitba pro Martu, průvod k Lípě svobody na náměstí Svobody
18.00: beseda na zámku Luděk Navara: Příběhy železné opony
Břeclav
15.30: vzpomínkový akt u památníku obětem komunistického režimu na Zámeckém náměstí
16.30: lampionový průvod v pěší zóně u gymnázia – Kuffnerovo nábřeží
Vyškov
17.00: položení květin představiteli města u památníku obětem komunismu v Brněnské ulici
Znojmo
16.00: vzpomínková akce u památníku v Horním parku
Boskovice
17.00: připomínka 17. listopadu u památníku pod kostelem sv. Jakuba St. v ulici Antonína Trapla
Veselí nad Moravou
16.00: pieta u radnice
17.00: sváteční koncert