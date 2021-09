Dnes bych od Dvojčat utíkal, říká autor jediné nahrávky nárazů obou letadel

Že nepůjde o běžné ráno, bylo jasné, když do severní věže Světového obchodního centra (WTC) narazilo první letadlo. To zachytil pouze on a francouzští filmaři Jules a Gédéon Naudetovi, kteří zde pracovali na dokumentu o hasičích.

Druhý náraz už spolu s Hlavou zachytily televizní kamery. Francouzští filmaři ale tuto srážku natočenou nemají. Osmapadesátiletý Brňan, který pracuje na poště, po dvaceti letech od teroristických útoků přiznává, že dnes by nejspíš záběry nevznikly, protože by utíkal do bezpečí.