Výnosný byznys. Jih Moravy se promění v hnízdo čipů, potřebuje však víc expertů

Už příští rok vznikne národní kompetenční centrum pro polovodiče a čipy, které se stane součástí evropské sítě reagující na unijní zákon o čipech. Ta má pomoct ke zdvojnásobení podílu Evropské unie na světovém trhu s polovodiči na pětinu. Vedoucí „silou“ národního centra se stane brněnské Vysoké učení technické, sídlit má právě v největším městě na jižní Moravě.

„Každá evropská země bude mít kompetenční centrum, které se zaměří na proces návrhu čipů. Jeho význam spočívá v tom, že jednou z největších překážek – kromě nedostatku expertů – jsou softwary na produkty, které jsou neskutečně drahé. Jde o licence za miliony dolarů. Pro začínající i už fungující vývojářské firmy je to cenově omezující, bez softwaru ale navrhování čipů nejde. Jedním z hlavních cílů je tedy dát přes centrum možnost komukoliv, kdo se připojí jako zákazník nebo partner,“ vysvětluje jihomoravský radní pro inovace Jiří Hlavenka (Piráti).

Záměrem centra je také prostřednictvím expertů učit zájemce právě v segmentu návrhu čipů. „Zní to banálně, ale těchto návrhářů je obrovský nedostatek. Na Tchaj-wanu chybí 30 tisíc čipových inženýrů,“ zdůrazňuje Hlavenka. Přitom zmíněná asijská země je spolu s USA dominantním producentem čipů.

Tamní výrobce chce navíc na jihu Moravy vybudovat vlastní vývojové designové centrum, díky čemuž by tedy vznikla hned dvě čipová střediska. Do kraje přinesou prozatím desítky nových pracovních míst, hlavně pro špičkové pracovníky s odpovídajícím platem. S rozvojem odvětví nicméně budou potřeba také další, i méně náročné profese, jako obsluha strojů, kontroloři kvality, opraváři či obchodníci.

Za pět let řádově víc absolventů

Zásadním hybatelem pro rozvoj polovodičového a čipového průmyslu v Česku se stane gigantická investice americké společnosti Onsemi do závodu v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Dosáhne až 46 miliard korun. Hodlá vybudovat kompletní výrobní řetězec výkonných polovodičů, nepůjde už jen o část produkce. Firma má přitom podnik také v Brně.

„V něm sídlí design centrum neboli návrhové středisko, které letos slaví třicet let existence. Zabývá se vývojem řešení inteligentního snímání pro automobilové a průmyslové aplikace, v této oblasti je označeno jako centrum excelence. Asi dvě stovky zaměstnanců navrhují špičkové senzory, například pro systémy autonomního řízení. Současně má centrum skvělé kompetence v oblasti kyberbezpečnosti těchto technologií a celkově z něj vzešlo na 150 patentů,“ hlásí mluvčí firmy Lenka Střálková.

Velká řada pracovníků je absolventy VUT. Potřeba zajistit do budoucna odpovídající počet kvalifikovaných zaměstnanců pro navrhování čipů a výrobu polovodičů staví technické školy před výzvu získat víc zájemců o studium. Počet uchazečů i absolventů techniky přitom setrvale klesá.

„Pokud má polovodičový průmysl v Česku nabrat na očekávané dynamice a stát se respektovaným a konkurenceschopným v Evropě, musí se stávající počty absolventů, potřebné třeba pro oblast návrhu čipů, do pěti let navýšit o řád, tedy na vyšší stovky. Pouze zajištění investice do Onsemi si vyžádá aspoň 200, možná 300 nových specialistů jen pro navrhování čipů, celkově i pro ostatní výrobce a design centra čipů nejméně dvoj- až trojnásobek těchto absolventů, odhadem 600 až 900,“ nastiňuje rektor VUT Ladislav Janíček s tím, že v tuto chvíli ročně ze školy vyjde 25 až 30 mladých expertů na návrhy čipů.

„Šuplíkové“ projekty čekají na zhmotnění

Znásobit významně dnešní počty absolventů má VUT pomoct nový studijní program Návrh čipů a moderní polovodičové technologie. Škola k tomu má špičkové vybavení a z hlediska výuky pokrývá celý technologický řetězec výroby čipů od vývoje materiálů na bázi nanotechnologií přes vlastní návrh a následnou výrobu čipů až po jejich programování.

„Pro uchazeče o studia může být velkou motivací třeba fakt, že studenti už při studiu mají unikátní možnost navrhovat a vyrábět vlastní čipy,“ podotýká Janíček.

Vedle VUT, pražského ČVUT, Onsemi, další firmy Codasip a Národního polovodičového klastru se na přípravě národního centra podílí i Jihomoravské inovační centrum (JIC). To novým firmám v oboru nabídne hlavně expertní podporu, jež jim ulehčí cestu na globální trh.

„Víme o projektech, které zatím leží v akademických šuplících. Řada z nich čeká na zhmotnění, až přijde poptávka,“ podotýká ředitel JIC Petr Chládek s tím, že má vzniknout minimálně deset firem zaměřených na design a implementaci čipů.

Výchozí pozici má přitom jih Moravy podle Hlavenky velmi dobrou. „Už dnes jsme v čipech pátý nejsilnější region v Evropě, tedy v nejužší špičce třeba za Saskem,“ vyzdvihuje. Toto odvětví může mít v kraji podobný význam jako třeba elektronová mikroskopie, kdy každý třetí přístroj na světě vzniká v Brně. Silný je i zdejší kosmický průmysl.