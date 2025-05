Ať zase voda není jako krev. Brno kvůli veletrhu vypustilo kašny v centru města

„Kašny jsme v úterý večer vypustili z preventivních důvodů, aby nelákaly vandaly, kteří v minulosti v souvislosti s veletrhem vodu obarvili. Je to pro nás méně nákladné než následné čištění. Problém by to byl obzvláště u historických prvků,“ vysvětlil opatření mluvčí radnice Brna-střed Michal Šťastný.

Do pátku budou bez vody například fontána na Moravském náměstí či Zelném trhu.

Před čtyřmi lety obarvili aktivisté vodu ve fontáně na náměstí Svobody a také před Janáčkovým divadlem na Moravském náměstí. Položili u nich také transparent s nápisem Idet špiní Brno krví.

O obě kašny pečuje Veřejná zeleň města Brna. Kateřina Novotná z tohoto podniku ve středu ráno sdělila, že jsou vodní prvky v centru vypnuté a vypuštěné.