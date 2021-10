Kraj dá výpověď všem zaměstnancům tornádem zničeného domova pro seniory

Objekt je těžce poškozený a budova neobyvatelná. Služba tak není v provozu, a ředitel domova Václav Polách proto musel požádat o zánik registrace na službu k 31. prosinci. Klienti jsou rozmístěni v jiných zařízeních, při tornádu jich uvnitř bylo kolem 130.

Výpověď dostanou všichni zaměstnanci, například sociální pracovnice, zdravotní sestry, uklízečky a kuchařky.

„Celá věc nás mrzí, ale nikdo nemohl počítat se živelní pohromou. Musíme postupovat podle zákona. Všichni zaměstnanci po tornádu nadále dostávají plat, ať už vypomáhají v jiných sociálních službách, nebo ne. K tomu jim kraj dá i tříměsíční odstupné a odměny,“ uvedla krajská radní pro sociální oblast Jana Leitnerová (Piráti).

Na budově vznikla škoda přesahující 400 milionů korun. Do konce října má kraj rozhodnout, jestli ji opraví, nebo vybuduje nový domov.

O klienty je postaráno

„Jihomoravský kraj nepřestává hledat jiné alternativy umístění S-centra. Pokud by se to ještě do konce roku povedlo, vzali bychom případně část výpovědí zpět,“ řekl vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Petr Horehleď.

„I kraj se snažil oslovit naše příspěvkové organizace nebo sociální služby jiných poskytovatelů na Hodonínsku, Břeclavsku a Kyjovsku, zda by tyto lidi nezaměstnali. Někteří působí v pobytovém zařízení, kam byli klienti S-centra náhradně umístěni. O tuto kvalifikovanou profesi je zájem, věřím, že najdou uplatnění,“ dodal Horehleď.

Podle ředitele zařízení Polácha je o klienty adekvátně postaráno v jiných službách.

„Byli rozváženi ihned během čtvrtečního večera, co přišlo tornádo, poslední dostali náhradní ubytování nejpozději o následujícím víkendu. Velice oceňuji postoj kraje, že se postaral o zaměstnance a po dobu půl roku je finančně zabezpečuje. Těm, co vypomáhají jinde, hradí plat v plné výši, těm, co zůstali doma, pak jeho adekvátní část,“ sdělil Polách, který je nyní pověřený vedením Domova na Jarošce v Hodoníně.

Kraj se snaží na ministerstvech financí a pro místní rozvoj nebo práce a sociálních věcí jednat o financích na obnovu centra.

Kvůli následkům tornáda se muselo ze zařízení evakuovat asi 130 seniorů, klienty se do týdne podařilo umístit v jiných pobytových zařízeních. Bouřka s tornádem se přehnala Břeclavskem a Hodonínskem poslední červnový čtvrtek, vyžádala si šest životů a poničila 1200 domů.