Zoologické zahrady a ochránci vrací do přírody kriticky ohroženého sysla

Sysli patří ke kriticky ohroženým druhům, ochránci je do volné přírody vypouští pravidelně. V Ivančicích jich už loni vypustili kolem padesáti.
„Když vypustíme dvacet až třicet zvířat dva roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách hodně osvědčilo. Potom nám to z těch desítek zvířat v dalších letech narostlo třeba na stovky zvířat. Doufáme, že se to tady stane taky,“ uvedla koordinátorka záchranného programu z AOPK Jitka Matoušová.
Ochranáři očekávají, že dnes jednotlivé komunity mezi sebou začnou komunikovat a vzájemně se propojí. Dosavadní výsledky jsou podle odborníků velmi povzbudivé. Na obou lokalitách u Ivančic totiž přibývají aktivně využívané nory.
Pro sysly vychované v zoo není vypuštění do volné přírody nic jednoduchého. Chovatelé je nemohou jen tak volně vypustit na pole. V takovém případě by se mohli stát snadnou kořistí dravců nebo toulavých koček, protože by po přesunu z bezpečí zoo byli dezorientovaní.
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„Každý sysel je před transportem označen mikročipem a po převozu je vypuštěn do předem připravené umělé nory vyvrtané půdním vrtákem. Co sysel, to jedna díra. Vstup do nory je dočasně uzavřen plastovou lahví, takže si zvíře musí samo vyhrabat cestu ven. Až se všichni sysli vyhrabou, PET lahve se odstraní. Tento způsob vypouštění zvyšuje šanci, že si sysel nové prostředí osvojí a bezpečně se aklimatizuje,“ popisuje Petr Šrámek, vedoucí kurátorů v Zoo Brno, jak proces vypouštění probíhá.
Kolonie syslů byly kdysi na území Čech a Moravy početné. Za minulého režimu se ale zintenzivnilo zemědělství, mnohé syslí kolonie zanikly a sysel se dostal na seznam ohrožených zvířat.
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Tento stepní hlodavec potřebuje pro svůj život především nízký travní porost, díky kterému se dokáže včas zorientovat a zaznamenat blížící se predátory. Zachování vhodných podmínek proto zajišťuje pravidelné kosení nebo pastva. Nyní jsou jeho domovem především letiště. Na jihu Moravy například v Brně-Medlánkách, ve Vyškově či v Břeclavi.