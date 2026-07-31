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Na výpadovce z Brna řidiči zpomalují, dělníci ale nikde. Omezení zůstane další roky

Marek Osouch
  5:56

Na výpadovce z Brna na D1 musejí řidiči na Ostravské zpomalovat. Problematický úsek je pod Stránskou skálou. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Po nelehkém průjezdu městem si leckterý řidič myslí, že už je konečně téměř venku z Brna, když tu na Ostravské najednou musí zpomalit a řadit se do úzkých pruhů. U středových svodidel je omezení. Takhle to na výpadovce na D1 vypadalo loni v listopadu, letos v zimě i teď v létě. Žádný dělník tam však nepracuje, za cedulemi ohraničující uzavřenou část se jen hromadí štěrk a pomalu z něj vyrůstá tráva.

Nejednoho šoféra tak musí na první pohled nepochopitelné omezení pod Stránskou skálou dlouhé zhruba 200 metrů naštvat, zvlášť když pod autem ani necítí žádné výmoly. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má frekventovanou výpadovku na Ostravu ve správě, však vysvětluje, že v úseku projíždí po mostě, jehož části už nejsou v nejlepším stavu. Na vady se přišlo loni v listopadu, hned poté se na místě objevily značky.

„Zhoršený stav krajních nosníků neumožňuje, aby na ně bylo možné vjet, proto je doprava vedena mimo tyto části mostu,“ popsala za ŘSD Lucie Trubelíková.

Díky zúžení však silničáři podle ní mohli ponechat běžnou zatížitelnost 26 tun. V opačném případě by na konstrukci vjela pouze lehčí vozidla – Trubelíková zmínila nosnost 21 tun – a těžší kamiony by musely z této části Brna najíždět na dálnici ve směru na Ostravu jinudy. Omezení by logicky platilo pro těžkou dopravu i v opačném směru od D1.

Každopádně oprava v tuto chvíli není na pořadu dne, ostatně ani se neplánuje žádné „flikování“, ale kompletní demolice a výstavba nových mostů pro každý směr. „V současnosti se řeší projektová příprava,“ uvedla Trubelíková.

Koordinace s dalšími stavbami

Jenže i kdyby přípravné práce byly hotové letos, do bourání se stroje jen tak nepustí. De facto by se tím totiž odřízla městská část Slatina, kde se zrovna před měsícem krajští silničáři pustili do jiné náročné dvouleté stavby za 311 milionů korun. Uzavřeli část ulice Olomoucká, kde zbourají jiné dva mosty a na jejich místě postaví nový.

„Aktuálně se pracuje na veškerých přeložkách sítí na novou energolávku, práce budou pokračovat až do konce roku. Na začátku toho příštího se pustíme do demolice,“ přiblížila harmonogram mluvčí Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová. Hotovo má být na konci roku 2028.

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S krajskými silničáři tak musí vlastní stavbu ti státní zkoordinovat. A zároveň se svou další, jejíž zahájení je stále v plánu ještě letos. Tou je výstavba nového sjezdu z dálnice D1 u průmyslové zóny Černovická terasa. Výběrové řízení zahájilo ŘSD už loni v prosinci, stále se však kvůli dotazům uchazečů prodlužuje termín pro podání finálních nabídek a konečný výběr.

A to se dotkne i investice na Ostravské. „V roce 2028 předpokládáme kolizi s dopravními opatřeními souvisejícími právě s napojením průmyslové zóny Černovická terasa na dálnici D1,“ potvrdila Trubelíková.

Poláci mohou začít stavět na silnici I/43 u Černé Hory

Jak na přeložku klikatící se silnice I/43 z Brna na sever u Černé Hory na Blanensku, tak na stavbu stoupacího pruhu u nedaleké Závisti už má Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podepsané smlouvy s polskou stavební společností Budimex. Původně chtěl státní podnik s oběma stavbami dohromady za víc než 470 milionů korun začít letos na jaře, jenže stížnosti neúspěšných uchazečů v tendru práce odsunuly. „Stavba přeložky začne v polovině září. Pracovat se bude mimo hlavní komunikaci, pouze ve finální fázi přepojení provozu na novou silnici bude provoz značně omezen. To nastane až během příštích letních prázdnin,“ uvedla za ŘSD Lucie Trubelíková. V případě stoupacího pruhu u Závisti, na nějž už je příprava hotová, není zatím o termínu zahájení prací a s tím spojených omezeních jasno. Polská stavební firma má tyto informace ŘSD sdělit příští týden.

Proto podle ní nelze v tuto chvíli stanovit, kdy se zdemolují a postaví nové mosty na dálniční výpadovce. Jisté je pouze to, že současné omezení tam bude platit nadále, minimálně tedy do roku 2029, kdy má být sjezd z D1 do průmyslového parku uveden do provozu.

Starosta brněnské Slatiny Jiří Ides (dříve SOCDEM) doufá, že se stav zmíněného mostu nezhorší a stavba se tak nakonec opravdu nepotká s aktuální akcí na Olomoucké.

„Nedovedu si představit, jak by se do Slatiny vůbec jezdilo. Je to ale především záležitostí správců cest, že nechali stav mostů zajít tak daleko. My jako městská část můžeme jen apelovat na to, aby se k nám dalo nějak rozumně dojet,“ řekl s tím, že si ŘSD musí konstrukce bedlivěji hlídat, zvlášť když v místě mnozí šoféři nastavené omezení rychlosti nedodržují.

Co se Ostravské týče, konkrétní změny v dopravě a uzavírky během stavby bude ŘSD řešit až ve chvíli, kdy se domluví se stavební firmou. „Předpokládáme, že rekonstruovat se bude po polovinách mostu, aby byl po celou dobu zachován obousměrný provoz v zúžených jízdních pruzích. Definitivní podobu dopravních opatření včas představíme před zahájením stavby,“ poznamenala Trubelíková. I tak to však kvůli vysokému provozu a blízkosti dálnice znamená značné omezení pro tuto část Brna.

V současnosti i díky letním prázdninám uzavírka Olomoucké, což je pro Slatinu hlavní spojka pro MHD do centra Brna, větší komplikace místním nepřináší. „Uvidíme, jak to bude vypadat v září,“ nastiňuje Ides začátek školního roku a s ním i vyšší provoz. Pozitivní zprávou je, že právě od září by se alespoň na několik měsíců měly linky MHD vrátit na své původní trasy.

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