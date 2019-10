Provoz na koridoru mezi Brnem a Břeclaví stojí kvůli stržené troleji

Osobní vlak strhl vedení dnes ráno ve stanici Hrušovany u Brna. Mezinárodní vlaky v obou směrech zcela vyhýbají Brnu a jedou oklikou přes Olomouc a Přerov. Některé kvůli tomu mají mnohahodinová zpoždění.

Konkrétně se přesměrování týká vlaků railjet 75 a EC 277 ze směru z Prahy. Opačným směrem se to týká vlaků railjet 72, 74 a EC 172. Vlak railjet 73 se vrátil z Modřic zpět do Brna a vracel se zpět do České Třebové, kde odbočil na Přerov.

Regionální osobní vlaky či rychlíky nejezdí vůbec a místo nich jezdí náhradní autobusová doprava.

„Zpoždění na lince S3 můž přesáhnout 45 minut,“ uvedl na svém webu společnost Kordis, která koordinuje regionální dopravu v Jihomoravském kraji.