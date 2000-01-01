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Na rybníku Vrkoč u Ivaně na Brněnsku se od pátku do neděle konal slavnostní třídenní výlov. Kaprů dodá Rybníkářství Pohořelice z Brněnska na předvánoční trh dostatek, stejné množství jako v předchozích letech, okolo 600 tun. Kvůli suchu ale ryby nepřibraly na váze tolik, jak by bylo žádoucí.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Zájemci si mohli čerstvého kapra či amura o víkendu zakoupit přímo z kádě.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Letošní výlovy nejsou pro většinu jihomoravských rybářů tak uspokojivé jako v předchozích letech. Kvůli následkům sucha a vysokým teplotám některá hospodářství očekávají výrazný propad produkce. Zákazníci si proto za letošní kapry mírně připlatí.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Zhruba padesát hektarů vodních ploch máme kriticky ohrožených. Jsou úplně bez vody a produkce v nich klesla na nulu. Letošní výlovky tržních ryb tak budou přibližně o deset procent nižší než loni,“ říká ředitel Rybníkářství Pohořelice Ivan Šútovský.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Rybáři musejí čelit proměňujícímu se trhu. Čím dál menší zájem je o živé ryby, roste zájem o zpracované ryby. „Zákazníci si kupují mražené i chlazené, různě naporcované. Dodáváme i do supermarketů, proto jsme loni investovali do rozšíření úpravny. Nicméně nedá se říct, že by se trh stabilizoval a nevíme přesně, jak se bude vyvíjet,“ poukazuje Šútovský.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Většina lovených ryb jsou kapři určení na štědrovečerní stoly. Rybáři je po vylovení musejí nejprve roztřídit podle druhu a velikosti.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Cena kapra letos půjde o několik procent nahoru kvůli rostoucím nákladům. Na výlovu lidé zaplatili 120 korun za kilo kapra první třídy, za výběrového o desetikorunu více. Cena na předvánočním trhu se potom odvíjí i od cen obchodníků. Proti předchozím letům tak zaplatí rodina za štědrovečerního kapra o několik korun více.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Dalšími dvěma rybníky, z nichž se na podzim loví, jsou sousední Novoveský a Dolní Jaroslavický na Dyji na Znojemsku. Mnohem větší problémy měl podnik letos na menších rybnících, v nichž se chovají násadové ryby v raných fázích vývoje.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Rybník Vrkoč byl založen v roce 1552. Aktuálně má výměru 156 ha. Vrkoč je druhý největší rybník v soustavě Pohořelických rybníků.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nedostatek vody se podepsal také na velikosti ryb. Podle Šútovského jsou sice v dobré kondici, kvůli menšímu objemu vody ale nestihly dorůst do obvyklých rozměrů. „Stávají se bohužel snadnější kořistí predátorů. Na menším objemu vody jsou ryby dostupnější pro kormorány, vydry nebo volavky. I z tohoto důvodu jsou ztráty vyšší,“ vysvětluje.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Lidé si pochutnali třeba na kapřím burgeru i oblíbených kapřích a candátích hranolkách.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Letošní sucho by dostupnost vánočních kaprů ještě výrazně ovlivnit nemělo. Jeho následky se však mohou projevit v příštích letech. Chov kapra totiž trvá tři až čtyři roky, a pokud nyní rybáři přijdou o část mladých ryb, ty mohou později na trhu chybět. Zdražování se proto bohužel nevyhnou.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA