OBRAZEM: Výlov rybníka na Brněnsku. Kvůli suchu jsou kapři menší, ceny rostou

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Hladina Vranova klesla o deset metrů, vodohospodáři už musí zasáhnout
Zbytky zatopené vesnice se znovu vynořují z vody, procházky po obnaženém dně ale nejsou jediným důsledkem sucha. Vranovská přehrada je naplněná ani ne ze třetiny a podobné potíže má také Vír, jeden z...
Studenti v Brně vyhlásili výstražnou stávku, chtějí ji rozšířit po celém Česku
Studenti napříč Českem chystají na úterý 3. listopadu výstražnou stávku proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Její vyhlášení oznámila ve středu na brněnském náměstí Svobody...
Studenti vyšli do ulic na podporu ČT a ČRo, chystají se i na listopadovou stávku
Stovky studentů se dnes v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech shromáždily na podporu České televize a Českého rozhlasu. Ke stávkové pohotovosti, kterou jako první vyhlásila pražská DAMU se přidaly...
Slavia doma rozstřílela Zbrojovku. Do čtvrtfinále poháru postoupil i Liberec
Slávističtí fotbalisté s přehledem zvládli osmifinále domácího poháru a Zbrojovku Brno na svém stadionu porazili 4:0. Dvakrát se prosadil Suleiman, po jednom gólu přidali Jurásek a z penalty Nowak....
Padnout je nenecháme. Na studia ČT a ČRo v Brně dáme městské peníze, říká primátor
Do boje o peníze pro Českou televizi a Český rozhlas se zapojují i nastupující vrcholní politici Brna v čele s budoucím primátorem Jakubem Hruškou (KDU-ČSL). Ten nechce nechat padnout regionální...
Nezávislá média? Bohušu, pospěš! Kvůli médiím zaplnilo náměstí v Brně 9 tisíc lidí
Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konají v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....
Vedení výboru jako trafika? Dřív Zelení stotisícový plat tepali, teď si ho vyjednali
Plně placený post předsedkyně výboru pro národnostní menšiny v zastupitelstvu Brna s odměnou více než 100 tisíc měsíčně ještě relativně nedávno kritizovala místní buňka Zelených, která je tradiční...
Bezdomovkyni zasáhl v trafostanici elektrický proud, policisté si dovnitř netroufli
Vážné popáleniny utrpěla minulý pátek sedmačtyřicetiletá žena, když se snažila uniknout nočnímu mrazu. Schovala se do trafostanice u areálu firmy v brněnských Židenicích, na což však krutě doplatila....
Až na ten konec dobrý. Šteindler a Čtvrtníček natáčejí komedii o smrti
Milan Šteindler se po téměř 20 letech vrací k filmové režii. V Brně začal natáčet komedii Až na ten konec dobrý, ve které se v hlavních rolích představí Petr Čtvrtníček a Vanda Chaloupková. Film...
Nový primátor Brna k široké koalici: Nesmíme z magistrátu udělat nedobytnou věž
Vedení Brna se ujímá nová garnitura v čele s lidovci. Novým primátorem druhého největšího města v Česku se dnes krátce po desáté dopoledne stal lídr volebního uskupení Lidovci a Starostové Jakub...
Karavany už nestačí, na brněnském výstavišti letos poprvé rozbalí i stany
Nejnovější obytné vozy, karavany, vestavby, kempingové vybavení i moderní technologie pro cestování. To všechno najdou lidé na výstavišti, kde ve čtvrtek začíná veletrh Caravaning Brno. Pořadatelé...
Na 1800 obědů kvalitně a lokálně? Stačí nad tím jen přemýšlet, říká šéfka školní jídelny
Téměř dva tisíce obědů denně, tisíce ručně připravených knedlíků i poctivý vývar, který se táhne 22 hodin. Ve školní jídelně v brněnských Žabovřeskách se na zkratky příliš nehraje. Její ředitelka...
Zbrojovka ztratila „druhou maminku“. Trenérka vychovala stovky malých fotbalistů
Na fotbalovém hřišti se starala o odřená kolena, slzy i první fotbalové radosti. Pro nejmenší hráče Zbrojovky Brno i jejich rodiče byla Olga Frydrýšková po jedenáct let mnohem víc než „pouhou“...
Zásobení lidí je priorita. Odtok z Vranovské přehrady omezili na mimořádné minimum
Vranovská přehrada na Znojemsku kvůli suchu omezila odtok na mimořádné minimum, manipulaci schválila komise Jihomoravského kraje pro sucho. Cílem je uchovat zásoby vody pro vodárenské účely. Snížení...
Sporná přeměna nemocnic pod holding má přesný plán. První na řadě jsou dva špitály
Po dekádě debat se na jižní Moravě rozjíždí proces transformace krajských nemocnic na akciové společnosti. Nový model takzvaného vertikálního holdingu, v němž špitály budou podřízené Jihomoravské...
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Vláda primátorky Vaňkové končí. Vyčítají jí arénu, chválí hodnotovou politiku
Původně to vypadalo, že se stane „jen“ náměstkyní, pak ale zákulisní jednání po volbách v roce 2018 vystřelila Markétu Vaňkovou a její ODS do čela Brna. A vedení si dokázala udržet až do současnosti....
Zvláštní tradice. Hroby dětí a svobodných zdobí peřinky, má to zajímavé vysvětlení
Neobvyklý zvyk dodržují na Dušičky v Ratíškovicích na Hodonínsku. Na hrobech dětí a lidí, kteří zemřeli svobodní, se tam na začátku listopadu každoročně objevují ručně vyráběné peřinky. Tradice,...