Od brzkého rána až do tmy, od pátku až do neděle se rybáři brodili rybníkem Vrkoč poblíž Ivaně na Brněnsku. Výlovu přihlížely v každém okamžiku stovky lidí, stejně jako pasování nových rybářů, při kterém jsou nováčci přijímáni do rybářského cechu.

Během rituálu se vždy pasovaný rybář držel kádě, zatímco ten zkušenější mu za rybářské kalhoty nalil studenou vodu i bahno z rybníka.

Po této nezbytné „osvěžující části“ zakončily rituál tři údery takzvaným rybářským právem, tedy dřevěnou plácačkou do sedací části těla.

Od pátku 24. do neděle 26. října 2025 se konal výlov rybníka Vrkoč v sousedství Ivaně na Brněnsku. Vodní plocha, kterou spravuje Rybníkářství Pohořelice, má rozlohu 156 hektarů.
Pasovaný rybář poté jednu z vylovených ryb vhodil zpět do vody a dočkal se aplausu přihlížejících. „Trochu mi ho bylo líto, je hrdina, že to zvládnul. Já bych si tam rozhodně stoupnout nešla,“ pronesla sedmiletá Zuzanka při pohledu na zmáčeného rybáře.

Z výlovu si odnesla kromě zážitků i mušli. Ne však z Vrkoče, ale ze Středozemního moře – i stánek s takovým zbožím byl poblíž břehu rybníka k vidění.

Mnozí z desetitisíců návštěvníků si pochutnávali na gastronomických specialitách – kromě kapřích nebo candátích hranolek třeba i na grilovaných rybách, kapřích klobásách, rybích burgerech, uzeném tolstolobikovi nebo rybím guláši.

„Zkusil jsem všechno možné, vše bylo skvělé a čerstvé. Nejvíc mi chutnaly kachní játra s cibulkou, to byla opravdu lahůdka,“ rozplýval se jeden z návštěvníků Tomáš Karda.

Rybářská sezona vrcholí, některé rybníky ale výlovy už možná nikdy nečekají

Součástí výlovu byly už tradičně také pouťové atrakce jako střelnice, řetízkový kolotoč, autodrom nebo ruské kolo. Tematičtější zábavu si užily děti u stánků s rybí poznávačkou. Rodiče se zase snažili odolávat prosbám potomků o nákup populárních plyšáků v desítkách stánků s textilem a dalším zbožím z tržnic.

V plánu bylo vylovit přes 200 tun ryb, převážně kaprů, ale i amurů a tolstolobiků. Vodní plocha, kterou spravuje Rybníkářství Pohořelice, má rozlohu 156 hektarů.

