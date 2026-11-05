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Menší rybníky kvůli suchu možná zmizí. Rybáři mají obavy, co bude za rok

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  5:14
Výlov rybníka Vrkoč. (říjen 2026)

Výlov rybníka Vrkoč. (říjen 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Výlov rybníka Vrkoč. (říjen 2026)
Výlov rybníka Vrkoč. (říjen 2026)
Výlov rybníka Vrkoč. (říjen 2026)
Výlov rybníka Vrkoč. (říjen 2026)
39 fotografií
Desítky hektarů rybníků bez vody, menší ryby a obavy z nedostatku vánočních kaprů. Letošní výlovy nebudou pro většinu jihomoravských rybářů tak uspokojivé jako v předchozích letech. Kvůli následkům sucha a vysokým teplotám některá hospodářství očekávají výrazný propad produkce.

„Zhruba padesát hektarů vodních ploch máme kriticky ohrožených. Jsou úplně bez vody a produkce v nich klesla na nulu. Letošní výlovky tržních ryb tak budou přibližně o deset procent nižší než loni,“ odhaduje ředitel Rybníkářství Pohořelice Ivan Šútovský. Ještě výraznější propad očekává u rybích násad, kde by se ztráty mohly pohybovat v řádu desítek procent.

Výlov rybníka Vrkoč. (říjen 2026)
Výlov rybníka Vrkoč. (říjen 2026)
Výlov rybníka Vrkoč. (říjen 2026)
Výlov rybníka Vrkoč. (říjen 2026)
39 fotografií

Nejvíce ohrožené jsou menší rybníky, takzvané nebeské, které nejsou napájené žádným stálým přítokem a jsou odkázané výhradně na dešťové srážky. Využívají se především k odchovu mladých ryb, a pokud vyschnou, rybáři v nich nemohou hospodařit.

„Uvažujeme o alternativách využití. Pokud by se podobná situace opakovala i v příštích letech, nevylučuji změnu hospodaření. V krajním případě se budou rybníky osévat tak jako v minulosti. Ne proto, že by na nich nebylo ekonomické hospodařit, ale protože tam nebude voda,“ upozorňuje ředitel pohořelického rybníkářství.

Nedostatek vody se podepsal také na velikosti ryb. Podle Šútovského jsou sice v dobré kondici, kvůli menšímu objemu vody ale nestihly dorůst do obvyklých rozměrů. „Stávají se bohužel snadnější kořistí predátorů. Na menším objemu vody jsou ryby dostupnější pro kormorány, vydry nebo volavky. I z tohoto důvodu jsou ztráty vyšší,“ vysvětluje.

Udržet ryby při životě vyžaduje vyšší náklady

Letošní sucho by dostupnost vánočních kaprů ještě výrazně ovlivnit nemělo. Jeho následky se však mohou projevit v příštích letech. Chov kapra totiž trvá tři až čtyři roky, a pokud nyní rybáři přijdou o část mladých ryb, ty mohou později na trhu chybět. Zdražování se proto bohužel nevyhnou.

„Předpokládám, že půjde o nízké jednotky procent, ale ukážou to až výlovy. Ceny musí jít nahoru, protože rostou náklady na pohonné hmoty a další věci,“ podotýká Šútovský.

Nižší výnosy se projevily také v Rybářství Hodonín. Kvůli nedostatku vody tam museli rybáři upravovat přikrmování. Některé ryby i přesto zřejmě nedosáhnou původně očekávané velikosti.

„Kvalita bude dobrá. Museli jsme ale vynaložit více úsilí, abychom dosáhli stejné produkce. Znamená to přečerpávání vody, vyšší náklady na energie, pohonné hmoty nebo agregáty, abychom rybníky udrželi v provozu a ryby při životě,“ popisuje ředitel Jiří Janoštík.

Výlovy rybníků

  • Tradiční výlov rybníka Olšovce v Jedovnicích na Blanensku bude 7. a 8. listopadu. Zájemci budou moci sledovat práci rybářů přímo z bašty, koupit si živé ryby a ochutnat rybí speciality. Chybět nebude ani prodej jedovnického kapra.
  • Největší moravský rybník Nesyt na Břeclavsku čeká 9. až 12. listopadu výlov po čtyřech letech. Rybáři jím chtějí předejít přemnožení ryb a případnému hromadnému úhynu, který by ohrozil i vodní ptactvo. Zbývající voda z rybníka poslouží k doplnění okolních Lednických rybníků.

Nedostatek vody podle něj zasahuje celou rybniční soustavu, nejhůře jsou však postiženy rybníky bez významnějšího přítoku. Některé už nelze využívat k chovu. Rybáři proto spoléhají na zimní srážky a případné jarní tání, které by mohly zásoby vody alespoň částečně obnovit.

„Pokud bude podobné sucho jako letos, tak počítám s tím, že ryb bude opravdu nedostatek. Na sádkách budeme kapry zdražovat minimálně o pět korun,“ potvrzuje.

Výrazný úbytek vody zaznamenali také rybáři na Nesytu na Břeclavsku, který patří do soustavy Lednických rybníků. Na rozdíl od Pohořelic a Hodonína tady výraznější pokles výlovku neočekávají.

„Na začátku vegetační sezony, tedy v dubnu, byl Nesyt na plném stavu. Měl čtyři a půl milionu kubíků vody. Během roku jsme přišli zhruba o dva miliony kubíků výparem a průsakem, což představuje přibližně pětačtyřicet procent původního objemu,“ shrnuje Adolf Vondrka z Rybničního hospodářství Lázně Bohdaneč, jež na rybníku hospodaří.

Výlov rybníka Vrkoč. (říjen 2026)

Zbývající vodu proto rybáři při vypouštění Nesytu postupně převedou do dalších rybníků lednické soustavy. „Rozdělíme ji mezi Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský rybník. Do Dyje nebudeme vypouštět nic, veškerou vodu zadržíme v soustavě,“ objasňuje.

Při výlovu rybáři očekávají, že kapři dosáhnou požadované hmotnosti přibližně tři a půl až čtyři kilogramy, přestože jejich přírůstky mohly být kvůli suchu nižší. A to díky odlišnému způsobu hospodaření.

„Lednické rybníky jsou součástí národní přírodní rezervace, kde má chov ryb především ekologickou funkci. Rybáři tady hospodaří extenzivně, s menším množstvím ryb a bez přikrmování. Hospodářský účel je tedy druhotný. Obsádky jsou stanovené na poměrně nízkých množstvích, a proto si myslíme, že sucho celkový výlovek neovlivní,“ dodává Vondrka.

OBRAZEM: Výlov rybníka na Brněnsku. Kvůli suchu jsou kapři menší, ceny rostou

Ačkoliv rybáři na Nesytu neočekávají výraznější pokles výlovků, letošní vedra se na zdejším ekosystému přece jen podepsala. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dosahovala teplota vody pouhých dvacet centimetrů pod hladinou až 34 stupňů Celsia, přičemž uhynuly přibližně tři tuny štik.

2. listopadu 2026

„Letošní výlov je nezbytný, abychom předešli hromadnému úhynu ryb a následným škodám na celém ekosystému,“ uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě).

Pokud by ryby v rybníku zůstaly další rok, jejich rostoucí množství by mohlo výrazně zhoršit kvalitu vody a vyvolat hromadný úhyn ryb i vodního ptactva. Podobnou katastrofu Nesyt zažil v roce 2018, kdy skončilo v kafilerii více než 92 tun ryb.

Na Olšovci je vody dost

O něco příznivější situace panuje na rybníku Olšovec v Jedovnicích na Blanensku. Přestože ani sem během léta prakticky nepřitékala voda, její množství zůstalo podle místních rybářů dostatečné. „Sucho se nám nijak nepodepsalo na chovu. Měli jsme vody dost, žádné problémy s úhyny ryb jsme naštěstí nezaznamenali,“ uvedl vedoucí provozu Aleš Pokorný.

Na přibližně pětačtyřicetihektarovém rybníku podle něj hladina během léta poklesla pouze o patnáct až dvacet centimetrů, což přisuzuje mimo jiné poloze rybníka v nadmořské výšce kolem 520 metrů.

Kolik ryb letos vyloví, však zatím odhadovat nechce. „Jeden rok je silnější, druhý slabší. Loni byl krásný rok, ale co je letos ve vodě, zjistíme, až rybník vypustíme,“ míní Pokorný.

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