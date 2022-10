Rybářská sezona vrcholí, některé rybníky ale výlovy už možná nikdy nečekají

„Snad své předpoklady odlovu naplníme a pro naše zákazníky budeme mít dostatek ryb. Ale jak se říká, zajíci se sčítají až po honu,“ směje se ředitel rybníkářství Roman Osička, jehož podnik se aktuálně stará o téměř 1 500 hektarů vodní plochy, což představuje 145 nádrží po celé jižní Moravě.

Ty hlavní s chovnou rybou musí zvládnout vylovit zhruba do dvou týdnů. Po Novém rybníku následuje Vrkoč, kde se 28. až 31. října chystá tradiční výlov pro veřejnost. Výlov čeká v termínu 28. a 29. října také rybník Olšovec, který ale pod Rybníkářství Pohořelice nespadá.

Na Vrkoči se mohou lidé rybářům dívat pod ruce a zároveň ochutnat spoustu specialit ze sladkovodních živočichů. Pak přijde na řadu Jaroslavický Dolní rybník na Znojemsku.

Rybáři předpokládají, že po několika letech, kdy ryby stresovalo sucho a horko, vyloví menší kousky.

„Samozřejmě záleží na klimatických podmínkách i váze násad, které se do nádrží dávají před produkčním rokem. Předpokládáme, že budeme mít jak výběrového kapra od dvou a půl kila výše, tak i menšího první třídy. ‚Jednička‘ bude slabší, nicméně ta se často přesouvá do zahraničí, hlavně do Polska, kde je menší ryba žádaná. Ty těžší zůstávají na našem trhu. Český zákazník je zvyklý zhruba na třiapůlkilovou rybu,“ vysvětluje Osička.

Polsko je pro rybníkářství důležitým trhem, prioritou však zůstává ten tuzemský. „V případě, že by výlovek byl slabší, budou se krátit dodávky na export,“ potvrzuje Osička. Zároveň dodává, že se cena bude odvíjet až podle výlovů.

Letošní rok podle něj nebyl tak kritický jako ty předchozí, kdy ryby ohrožovalo sucho. „Bohužel jsou lokality, kde voda není už několik let po sobě,“ říká šéf pohořelických rybářů.

Úplně odstavené jsou Mušovské rybníky u Mikulova, Úvalský u Valtic, Bojanovický na Znojemsku či Kobeřické rybníky na Vyškovsku. Rybníkáři pomalu ztrácení naději, že se je ještě někdy povede zavodnit. „Vysekáváme je, udržujeme, aby mohly dál jímat vodu, ale jsou to jen náklady navíc a žádná produkce,“ smutní Osička.