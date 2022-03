Ryby ve Svratce omráčí elektrickou „narkózou“. Pak je rybáři přestěhují

Metr po metru postupuje v tříkilometrovém úseku „rojnice“ rybářů. „Akce je to velmi náročná, protože řeka je poměrně široká a hluboká. Musíme být opatrní, protože ryby lovíme pomocí elektrického proudu. Je to nebezpečné a ze zákona zakázané, takže máme udělenou výjimku. Stejnosměrný proud ryby pouze omráčí, působí narkoticky,“ přiblížil na místě v sobotu ráno Jan Grmela z brněnské Mendelovy univerzity, kde pracuje v ústavu zabývajícím se rybářstvím.

Tříkilometrový úsek je ohraničený jezem a vybudovanou migrační bariérou. Grmela dodává, že jde o léty osvědčenou metodu, jak ryby účinně z tekoucích vod odlovit. „Je potřeba dát pozor, aby nikdo cizí nespadl do vody, aby se tady nepohybovala žádná zvířata. Stroj musíme mít správně nastavený, abychom rybám neublížili,“ upozornil.

Omráčená ryba se ve vodě otočí břichem vzhůru. V té chvíli přichází řada na takzvané chytače, kteří ve vodě jsou spolu s lovcem a mají podběráky. Ryby následně přesunou do připravených vaniček v loďce. Až se vzpamatují z narkózy, naloží je do přepravních beden a převezou do jiného úseku řeky.

V porovnání s tím, když si člověk sáhne na elektrický ohradník, je tohle podle Grmely mnohem menší „šleha“. Kdyby si člověk sáhl do vody v místě, kde se loví pomocí elektrického proudu, ucítí mírné zabrnění.

Pokud by se do zítra zvedla hladila, byl by to pro rybáře problém. „Doufáme, že nám takto nízký průtok vydrží, protože jsme odkázáni na určitou hranici broditelnosti, a když se zvedne hladina, nedosáhneme tam a větší průtok bychom v řece ani neustáli,“ popsal Grmela.

Rybáři očekávají výskyt hlavně reofilních druhů, tedy ryb, které preferují pobyt v proudu řek. Jde například o parmy obecné, ostroretky stěhovavé, jelce tlouště. A mohly by se objevit i dravé ryby jako štiky nebo okouni.

„Doufáme, že jich tady bude co nejméně. Ale několik metráků ryb to určitě bude,“ dodal Grmela předtím, než se spolu s dvacítkou kolegů po pás ponořil do vody. Během soboty by měli zvládnout polovinu úseku. Druhou část odloví v neděli.