Nevidím jediný důvod odcházet, říká členka ANO, která v Brně vládne s ODS

Marek Osouch
  11:14
Po vyloučení deseti brněnských zastupitelů za ANO, kteří neuposlechli výzvu krajské šéfky Aleny Schillerové k odchodu z magistrátní koalice s ODS, přišla městská organizace hnutí o své kompletní vedení. Za nejvýše postavenou političkou ANO v Brně se tak v tuto chvíli dá označit místostarostka největší městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová. Ta na radnici vládne paradoxně rovněž s ODS, což ale Schillerové nevadí.
Náměstek brněnské primátorky René Černý a Karin Podivinská byli vyloučeni z ANO. Jejich vyhazov v rozhovoru komentuje místostarostka Brna-střed z hnutí ANO Ludmila Oulehlová (menší snímek vpravo).

Náměstek brněnské primátorky René Černý a Karin Podivinská byli vyloučeni z ANO. Jejich vyhazov v rozhovoru komentuje místostarostka Brna-střed z hnutí ANO Ludmila Oulehlová (menší snímek vpravo).
Jak vyhazov svých deseti kolegů včetně členů vedení Brna vnímáte?
Já k tomu nemám co říct, protože jsem o tom s nikým nemluvila. Jen jsem si to přečetla v médiích, je to čerstvé.

Jak to teď bude s vedením, když mimo ANO je i dosavadní šéf brněnské organizace a náměstek primátorky René Černý?
Kromě něj byl v předsednictvu ještě také Vít Prýgl a Pavel Kříž.

Ti všichni jsou od středečního večera vyloučení. Kdo tedy teď brněnské ANO povede?
Krajské předsednictvo ANO jako nadřízená organizace musí svolat sněm.

Takže krajská šéfka ANO Alena Schillerová?
Měl by být sněm, kde bychom se o všem pobavili a vydiskutovali si to. Sněm byl řádně naplánovaný na únor, ale teď předpokládám, že bude v co nejbližší době, abychom se všichni potkali.

Kdo je v Brně věrný Schillerové

Dá se předpokládat, že ambicí krajské šéfky ANO Aleny Schillerové bude dosadit do vedení brněnské buňky „své“ lidi. Mezi její věrné se dá zařadit trojice brněnských zastupitelů, kteří výzvu Schillerové na odchod do opozice uposlechli. Jde o Pavla Outratu, Miroslava Kubáska a Reného Novotného.

Všechny tři spojuje, že v říjnu jako jediní tři brněnští zastupitelé za ANO kandidovali do Poslanecké sněmovny. První z nich dokonce uspěl a s Schillerovou, která byla lídryní jihomoravské kandidátky, je tak v blízkém kontaktu.

Totéž platí i pro lékaře z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Václava Trojana, který byl těsně za Schillerovou na druhém místě kandidátky. Trojan zároveň působí jako místostarosta brněnské části Židenice a krajský zastupitel.

Byla podle vás spolupráce ANO a ODS v Brně na magistrátu pro hnutí reputačním rizikem?
Podle mě je velmi nešťastné, jak to přišlo teď před komunálními volbami. Já to rozhodnutí zůstat chápu, taky chci věci dokončit a chtěla bych tak představit svůj účet voličům. Jestli tím vznikly hnutí škody, to netuším, já do toho nevidím, ani do bitcoinové kauzy. (Právě kvůli ní vyzvala Alena Schillerová k odchodu ANO z koalice v Brně – pozn. red.)

ANO zvažuje odchod z brněnské koalice. Je to reputační riziko, míní Schillerová

Vy jako hnutí ANO vládnete s ODS i na radnici Brna-střed, kde jste sama místostarostkou. Myslíte, že škodíte hnutí tím, že vládnete s občanskými demokraty?
Co vám na to mám říct...

To nevím, já se ptám.
Co vám na to jako fakt mám říct...

Jak mi to popisujete, tak mi z toho vyplývá, že jste spíš na straně rebelů kolem pana náměstka Černého.
To ne, nejsem na ničí straně, protože já nemám oficiální informace, potřebuji s někým mluvit. Vše si jen čtu v novinách. Neposouvejte to ale někam jinam. Hrozně ráda vám řeknu, jak jsme se rozhodli, ale až s někým budu hovořit, až se setkáme. Ať zavoláte komukoliv, tak vám řekne to stejné.

Někteří vyloučení mi ještě před pár dny říkali, že pokud budou vyhozeni, tak hnutí přestane být demokratické.
A proč by nemělo být demokratické?

Naráželi na to, že paní Schillerová říká, že poškozují dobré jméno hnutí, což je důvod vyhazovu. Oni říkají, že to tak není, že by poškozovali dobré jméno, že plnili program a sliby voličům.
To se musíte zeptat paní Schillerové, to je slovo proti slovu, ona má jiný názor, oni to vidí jinak.

ANALÝZA: Babišův problém jménem Brno. Vazby ANO a ODS se mu nedaří přetrhat

Jaký to bude mít dopad na celou brněnskou buňku, která má asi stovku členů? Nestane se třeba to, že se buňka rozpadne a půlka lidí z ANO odejde? Od rebelů zaznívá, že za nimi většina členů v Brně stojí.
Opravdu nevím, jestli někdo odejde, nebo ne. Jak jsem vám říkala, vůbec jsme se nesešli, abychom to společně všichni řešili.

Kdyby vás desítka vyloučených přesvědčila svými argumenty, odešla byste z ANO?
Já jsem jedenáct let v hnutí a nevidím jediný důvod, proč bych odcházela. Pracuji pro město a myslím, že výsledky jsou za tu dobu vidět. Ani to neřeším, jedou nám vánoční trhy, řeším spoustu věcí.

Jak ale vnímáte to, že v hledáčku krajského předsednictva byla pouze koalice ANO a ODS v Brně na magistrátu, nikoli v městských částech nebo jiných městech, jak poukazovali sami vyloučení členové?
To se opravdu musíte zeptat paní předsedkyně, ode mě by to byla čistá spekulace. Já se o tom potřebuji pobavit s kolegy.

Ještě k jednomu tématu z posledních dní. Vy jste sousedkou vašeho někdejšího stranického kolegy Jiřího Švachuly, který nedávno u soudu přiznal vinu, že manipuloval s tendry a přijímal úplatky. Co říkáte na jeho přiznání? Po zadržení jste jej nahradila ve vedení městské části.
Je to jeho rozhodnutí, nemluvila jsem s ním o tom. Já ho jen občas vidím z dálky, jak vede syna do školy, potkáme se na ulici, pozdravíme, ale nenavštěvujeme se, že bychom si povídali nebo zašli na kafe. Nedávno jsme měli mít v domě schůzi SVJ, kde bych ho po delší době uviděla z větší blízkosti, ale ta se nakonec odložila. Jak tedy říkám, v kontaktu nijak nejsme.

Politickou budoucnost neřeším, říká vyloučený šéf brněnské buňky ANO

Do středečních večerních hodin mohl náměstek brněnské primátorky René Černý říkat, že je člen ANO a šéfem brněnské buňky s více než stovkou členů. Ve středu večer jej i dalších devět kolegů celostátní předsednictvo vyloučilo, že neuposlechli výzvu na odchod do opozice na brněnském magistrátu.

„Čekal jsem, že nás alespoň pozvou, abychom to mohli osobně vysvětlit. Přece jen je to jiné pro kohokoliv, kdo to jen sleduje z dálky a nezná celý kontext,“ mrzí Černého, že tuto příležitost nedostal.

Jestli se proti rozhodnutí odvolá, to zatím neví. Potřebuje se o tom poradit s kolegy. Zatím ani neví, jak naloží se svou politickou budoucností a zda bude na podzim kandidovat. „Chci se teď primárně soustředit na věci, které jsem slíbil dotáhnout,“ řekl a zmínil protipovodňová opatření, arénu nebo koncertní sál.

Podle něj bude zajímavé sledovat, jak se tento vyhazov promítne do podoby stávající brněnské organizace ANO, tedy kdo ji případně ještě opustí. „S některými jsem o tom mluvil, ale každý si to musí vyhodnotit. Nikoho k ničemu neprovokuji,“ dodal s tím, že tak zatím vůbec neřeší, jestli by s případnými dalšími odpadlíky od hnutí založil nějaké nové sdružení.

