Muž chtěl zpátky do vězení, z telefonního automatu tak vyhrožoval bombou

Muž vytočil policejní linku krátce před půlnocí s oznámením, že se na dvou místech v Brně a jednom v Německu nachází bomba. Dále sdělil, že se chystá vykolejit vlak.

Policisté zjistili, že hovor přišel z telefonního automatu v Hybešově ulici, kam se hned vypravili.

„Když dojeli na místo, v telefonní budce přistihli sedmačtyřicetiletého muže, který stále ještě hovořil s policistou na tísňové lince. Hlídce se ani nepokoušel vymlouvat,“ informoval policejní mluvčí David Chaloupka.

Důvod svého počínání muž následně policistům odhalil sám.

„Nešťastník byl před nedávnem propuštěn z věznice a sdělil, že by se rád vrátil zpět do výkonu trestu. To se mu zřejmě podaří, protože kriminalisté jeho telefonát prověřují kvůli podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy,“ sdělil Chaloupka.