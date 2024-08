Seniorka kvůli leguánovi málem dostala infarkt, nakonec si ho pohladila

Sedmdesátnice vyšla na balkon zalévat květiny, když si všimla nezvyklého ocasu patřícímu zelenému plazovi. S hrůzou tedy vytočila tísňovou linku městské policie.

„Strážníkovi na operačním středisku řekla, že jí za oknem přistálo jakési zvíře, které považovala buďto za varana, nebo za chameleona,“ popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem, který o případu z minulé středy informoval až nyní. Žena zněla v telefonu velmi vyděšeně a líčila, že málem dostala infarkt.

Obavy ji neopustily ani po příjezdu hlídky. „Já jsem viděla ten ocas... ježišmarja, já jsem měla úplně šok,“ líčila seniorka strážníci. Ta jí sdělila, že větší šok nejspíš zažívá leguán na balkoně, protože je mu venku zima a je vystresovaný. Zároveň se plaza se slovy „ahoj kámo, ty si krásný chlap“ láskyplně chopila.

„Vy jste to vzala do rukou?“ divila se seniorka. „Já to miluju. Oni jsou strašně hodní,“ uklidnila strážnice obyvatelku bytu. Ta se postupně osmělila natolik, že leguána, který jí naháněl hrůzu, dokonce pohladila. Zjistila tak, že není slizký, jak si myslela.

Strážníci poté zjistili, že v bytovém domě v Laštůvkově ulici, kde se příhoda odehrála, žije chovatel ještěrů, jemuž pravděpodobně leguán utekl. Nikdo z jeho rodiny však nebyl doma, proto zvíře dočasně svěřili specialistovi.