Výstaviště v Brně jako Barrandov. Část areálu se promění ve filmové ateliéry

Marek Osouch
  10:36
Nalákat více filmařů do Brna a nabídnout jim další možnosti chce tamní veletržní areál. Stranou zájmu dnes stojí některé budovy, o kterých se ještě před časem uvažovalo, že je výstaviště prodá. Nové vedení je ale chce nabídnout štábům jako ateliéry.
Areál brněnského výstaviště. V horní části jsou mezi stromy vidět budovy Králíkova divadla a pavilonu H.

Areál brněnského výstaviště. V horní části jsou mezi stromy vidět budovy Králíkova divadla a pavilonu H. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Zrovna letos brněnské výstaviště využili filmaři při natáčení snímku o krasobruslařské legendě Ondreji Nepelovi. Exteriéry tamního areálu posloužily jako kulisy haly v Bratislavě. Pak se však musel štáb přesunout jinam, aby mohl dotočit další scény.

Vedení výstaviště chce ale podobným „útěkům“ zamezit a nabídnout jim ateliéry přímo ve svých budovách. „Je to v souladu s našimi rozvojovými aktivitami. Navíc se to sešlo v čase, protože se i přímo na brněnských magistrát obrátili někteří producenti, že by o něco takového u nás stáli,“ řekl iDNES.cz generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata.

Úspěšný a podle státu nezákonný. Jihomoravskému filmovému fondu hrozí stopka

Ostatně právě při natáčeli Nepely se výstaviště chlubilo, že jeho prostory poskytují všestranné možnosti pro filmové natáčení. „Na jednom místě lze totiž vytvořit scény z různých historických období i prostředí,“ stojí v textu na veletržním webu.

Brněnský „Barrandov“ by získal prostory v pavilonu H, kde byla v minulosti vystavená Slovanská epopej, v Králíkově divadle a volné ploše mezi oběma prostory. Dnes se tyto budovy příliš nevyužívají. „Vše by se propojilo a samozřejmě by také bylo nutné celý plán probrat s památkáři,“ doplnil Kubata k lokalitě v severní části areálu.

Areál brněnského výstaviště.
Veletrhy Brno
Areál brněnského výstaviště v popředí s pavilonem A z roku 1928, v pozadí kopule ikonického kulatého pavilonu Z
V tomto týdnu získal záměr podporu radních, nejspíš i proto, že nepůjde o investici města ani výstaviště jakožto městské firmy, ale soukromých partnerů.

„S nimi bude pan Kubata řešit možné podmínky a nastavení spolupráce,“ doplnila Radka Loukotová z tiskového oddělení magistrátu s tím, že k ruce mu budou i pracovníci odboru kultury a také brněnské filmové kanceláře spadající pod Turistického informačního centrum Brna.

„Jsem optimista a věřím, že partnera, který má na rozdíl od nás potřebné znalosti, najdeme. Někteří se nám dokonce už ozvali,“ sdělil Kubata.

Na příští týden chce svolat první schůzku komise, která bude celý plán na zřízení ateliérů řešit. „Pokud budeme mít v příštím roce na stole konkrétně vypracovaný záměr, v roce 2027 bychom mohli získat povolení a rok na ateliéry budovat,“ nastínil možný časový harmonogram.

Výstaviště v Brně jako Barrandov. Část areálu se promění ve filmové ateliéry

