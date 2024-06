Tragický výbuch před 20 lety strhl půlku domu, hřib kouře byl vidět už z dálky

Tržní ulicí v pondělí 21. června 2004 otřásl krátce po 13. hodině výbuch bytového domu. Explodoval v něm zemní plyn a přední část budovy se zřítila. Při tragédii zemřeli čtyři lidé: čtyřletá holčička, dva starší obyvatelé domu a kolemjdoucí chodkyně. Sedm dalších se zranilo a víc než sedmdesát přišlo o domov.

„Když se to stalo, byla moje manželka doma a sledovala zrovna Anetu Langerovou v SuperStar. Najednou se nad ní nadzvedl dům, vyletěla okna a půlka domu byla pryč,“ popisuje Šudák, který měl v daný den oslavit třicáté výročí svatby.

Po příjezdu k místu tragédie se snažil najít manželku. Bál se, že leží v hořícím domě a nikdo o ní neví. Vběhl tehdy na kouřem zaplněné schodiště a po pár metrech už nebyl schopný se zorientovat. Z budovy se dostal následováním hasičů, prý jim a dalším zasahujícím bude navždy vděčný. Jeho manželka byla v pořádku.

Fakta o výbuchu Plyn v domě v Tržní ulici vybuchl 21. června 2004 po 13. hodině.

Neštěstí nepřežili čtyři lidé – dva starší obyvatelé domu, teprve čtyřletá holčička a chodkyně, která šla v době výbuchu kolem domu.

Sedm lidí se zranilo a sedmdesát dalších ze třiceti rodin z čtyřpodlažního nájemního domu přišlo o střechu nad hlavou, dům musel být stržen.

Příčinou tragédie byl výbuch zemního plynu, nikdo však nebyl potrestán.

Na pomoc lidem ze zničeného domu se ve sbírce tehdy vybralo téměř 1,2 milionu korun.

V historii brněnských hasičů se jednalo o jeden z největších zásahů. Na místě jim pomáhala i stovka kolegů z Prahy a členové USAR týmu pro vyhledávání v troskách. Záchranné práce komplikoval až do 17. hodiny stále unikající plyn.

„Nezapomenutelný je pohled na zdevastovanou budovu. Záběr, který člověk zná snad jen z válečných a katastrofických filmů. Chvíli jsme byli nasazení na průzkum uvnitř zasaženého objektu z vnitrobloku. To byl velmi nepříjemný pocit, protože nebylo zřejmé, co ještě dům snese a zda nedojde k další destrukci,“ vzpomínal mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška při patnáctiletém výročí výbuchu. V době tragédie byl nováčkem u dobrovolných hasičů v Brně-Husovicích.

Poté, co statici provizorně podepřeli schodiště, směl jeden člen rodiny v doprovodu hasiče odnést z bytu to nejnutnější. Následně se budova strhla. Šudákovi přišli o peníze, zlato, fotky nebo třeba drahé piano. Po ztrátě domova jim pomohla rodina a přátelé. Soud o finanční vyrovnání se táhl čtyři roky, odškodné za zničené věci pak bylo mnohem nižší než jejich skutečná hodnota.

Na místě byli před výbuchem přítomni dva pracovníci z Jihomoravské plynárenské. Podle znaleckých posudků explozi nezavinili a nikdo jiný za ni nebyl potrestán. Čtyři roky po neštěstí vyrostl na rohu Tržní a Olomoucké nový bytový dům, kde není ani jeden plynový přívod. Šudák má však osudný den stále před očima. „To, co se tehdy stalo, vidím, jako by to bylo včera. Stmelilo nás to a s manželkou slavíme zlatou svatbu,“ říká s tím, že nechce, aby se na dvacet let starou událost zapomnělo.