Viníka výbuchu domu ve Znojmě nešlo určit, muž bydlící u epicentra zemřel

  13:53
Policie odložila případ loňského výbuchu plynu ve znojemském bytovém domě, z výsledku prověřování ani odborných vyjádření nešlo vyvodit trestní odpovědnost konkrétního člověka. Epicentrum výbuchu se nacházelo v bytě, jehož obyvatel několik dní nato zemřel.

V domě v Kotkově ulici vybuchl plyn loni 15. prosince. Zranilo se osm lidí, jeden z nich poději v nemocnici zemřel. Věc policie prověřovala pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Poškozených subjektů bylo 24 a způsobená škoda přesáhla 31,5 milionu korun.

Výbuch silně poškodil bytový dům ve Znojmě. (15. prosince 2024)
Ve Znojmě vybuchl bytový dům. (15. prosince 2024)
Ve Znojmě vybuchl bytový dům. (15. prosince 2024)
Ve Znojmě vybuchl bytový dům. (15. prosince 2024)
„Na případu spolupracovali kriminalisté se znojemskými hasiči i Technickým ústavem požární ochrany. Samotné ohledání místa výbuchu zabralo kriminalistickým technikům více než týden a vzhledem k rozsáhlému poškození objektu probíhalo ve spolupráci s hasiči a statikem,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Vyšetřováním se podle něj podařilo potvrdit, že výbuch způsobil únik plynu, a také určit epicentrum výbuchu v jednom z bytů. „Jednalo se o prostor, kde bydlel muž, který utrpěl nejvážnější zranění a několik dní po výbuchu zemřel v nemocnici,“ podotkl mluvčí.

Plyn nemohl unikat přímo v domě, říká znalec o výbuchu domu ve Znojmě

Znalecké zkoumání plynových spotřebičů i ohledání plynových rozvodů v domě však podle něj nepřineslo jednoznačnou odpověď na otázku, odkud plyn unikal. Výbuch totiž poškodil značnou část rozvodů i spotřebičů, takže nebylo možné s jistotou určit, v jakém stavu byly před výbuchem.

Viníka výbuchu domu ve Znojmě nešlo určit, muž bydlící u epicentra zemřel

