Černý komín a čtyři mrtví. Před patnácti lety otřásl Brnem výbuch

Bylo pondělí 21. června 2004. Běžné odpoledne se obyvatelům domu v Tržní ulici po 13. hodině během chvilky změnilo v hrůzostrašný zážitek, na který nezapomenou. Ozval se výbuch. V bytovém domě explodoval plyn, poté se zřítila přední část domu a vytvořil se mohutný komín sahající od sklepa až na půdu.



Neštěstí nepřežili čtyři lidé, dalších sedm se zranilo a přes 70 jich přišlo o střechu nad hlavou. Tragická událost zůstala v paměti také těch, kteří na místě zachraňovali lidi i majetek. Hasiči tento zásah označili jako jeden z největších v posledních letech.

„Nezapomenutelný je ten pohled na zdevastovanou budovu. Záběr, který člověk zná snad jen z válečných a katastrofických filmů. Chvíli jsme byli nasazení z vnitrobloku na průzkum uvnitř zasažené budovy. To byl velmi nepříjemný pocit, protože nebylo zřejmé, co ještě dům snese a zda nedojde k další destrukci,“ vzpomíná mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška, který byl v té době nováček u dobrovolných hasičů v Brně-Husovicích.



První muži na místo přijeli během pěti minut. Pomáhali s evakuací a ze sutin se jim podařilo vyhrabat a zachránit dvě osoby. Práci jim však zásadně ztěžoval stále unikající plyn, který se podařilo zastavit až kolem 17. hodiny.

S ohněm bojovalo kolem stovky hasičů a z Prahy vrtulníkem přiletěli členové USAR týmu pro vyhledávání v troskách vybavení speciální štěrbinovou kamerou. Pátrání po obětech v sutinách pokračovalo celou noc i na druhý den.

Při neštěstí zahynula seniorka, která v domě bydlela a vytvořeným komínem se propadla do sklepa. Další obětí byla šestašedesátiletá žena, která v době exploze procházela kolem domu. Při výbuchu utrpěl vážné popáleniny, kterým po několika dnech v nemocnici podlehl, osmačtyřicetiletý muž. Čtvrtou obětí se stala čtyřletá holčička – dcera jednoho ze zasahujících hasičů. V době výbuchu byla doma s maminkou, a to v bytě ve čtvrtém patře. Matka se zachránila s lehkým zraněním, holčička propadla vytvořeným komínem až do sklepa. Její tělíčko našli záchranáři v sutinách domu druhý den po výbuchu.

Na místě byl také řidič-záchranář Aleš Burian. Přestože od události už uběhlo patnáct let, také on má onen den ještě v živé paměti. „Pamatuju si, že bylo pondělí. Při zákroku to byl obrovský stres vzhledem k tomu, že v domě bydlela rodina jednoho ze zasahujících hasičů. Mou další vzpomínkou je ohromná podpora ze strany lékaře, který dohlížel na bezpečnost posádek při několikahodinovém zásahu. Taky si pamatuju, že můj nadřízený Libor Zábranský (otec šéfa hokejové Komety – pozn. red.) mi dal ze své peněženky peníze a poslal mě koupit na benzinku pití a bagety pro záchranáře. A taky musím zavzpomínat na kolegu Ondru, který bohužel ve velmi mladém věku zemřel, měl nevyléčitelnou nemoc,“ řekl Aleš Burian, který na záchrance pracuje 22 let. Zásah v Tržní ulici za svou praxi řadí k těm nejhorším a z hlediska náročnosti a stresu ho přirovnává k vážným dopravním nehodám.

Nový dům už bez plynové přípojky. I kvůli obavám

O tom, že dům se musí kvůli narušené statice strhnout, rozhodli odborníci hned další den. Pár jeho obyvatel z pravé části domu se do bytu mohlo ještě na několik minut vrátit v doprovodu policistů a hasičů a odnést si své nejdůležitější věci.

Fakta o výbuchu Plyn v domě v Tržní ulici vybuchl 21. června 2004 po 13. hodině.

Neštěstí nepřežili čtyři lidé – dva starší obyvatelé domu, teprve čtyřletá holčička a chodkyně, která šla v době výbuchu kolem domu.

Sedm lidí se zranilo a třicet rodin z čtyřpodlažního nájemního domu přišlo o střechu nad hlavou, dům musel být stržen.

Příčinou tragédie byl výbuch zemního plynu, nikdo však nebyl potrestán.

Na pomoc lidem ze zničeného domu se ve sbírce tehdy vybralo téměř 1,2 milionu korun.

Nový bytový dům s číslem popisným 2 na rohu Tržní a Olomoucké ulice vyrostl už po čtyřech letech od výbuchu. Na rozdíl od původní stavby v něm kvůli bezpečnosti i z psychologického hlediska a obav nájemníků není ani jeden přívod plynový. Vše je na elektřinu a byty vytápí teplo z dálkových rozvodů.

„Z původních nájemníků se jich do nových bytů vrátilo jen málo. Většina se tam nechtěla vrátit kvůli špatným vzpomínkám,“ uvedl Ladislav Borek z odboru

Proč došlo k explozi a kdo za to mohl? Otázku se podařilo zodpovědět jen částečně. „Příčinou byl výbuch zemního plynu. Naším šetřením se nepodařilo jednoznačně určit iniciátor výbuchu,“ uvedl Mikoška. Podle obyvatel ulice byl tehdy plyn cítit v okolí domu už od rána, zavolali proto plynaře. Ti na místo dorazili v 11 hodin a dvě hodiny poté se ozval výbuch. Nikdo za něj nebyl potrestán. Podle znaleckých posudků dva plynaři z Jihomoravské plynárenské, kteří nedlouho před výbuchem budovu kontrolovali, explozi nezavinili a krajský soud je zprostil obžaloby. U domu se stavělo, jedna z nepotvrzených verzí zní, že někdo neopatrností poškodil přívod plynu a explozi pak mohla způsobila jiskra ze sbíječky.správy majetku brněnského magistrátu.

Dům patří městu a to se s Jihomoravskou plynárenskou vyrovnalo mimosoudně – musela mu zaplatit 24,5 milionu korun za vzniklé náklady na vyřešení následků tragédie.