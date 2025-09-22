Brno chce zrušit výběrové řízení na firmu, která má zbourat stadion za Lužánkami

Autor: ,
  18:23
Vedení Brna hodlá zrušit neukončené výběrové řízení na firmu, která má za 165 milionů korun bez DPH zbourat chátrající stadion za Lužánkami. Podle původních plánů města měly práce na demolici začít v říjnu. Změnily to však úvahy o stavbě nového stadionu v téže lokalitě, které souvisejí se změnou majitele fotbalového klubu Zbrojovka, řekl Tadeáš Mima z tiskového oddělení magistrátu.
Stadion za Lužánkami v Brně

Stadion za Lužánkami v Brně | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Stadion za Lužánkami v Brně
Stadion za Lužánkami v Brně
Stadion za Lužánkami v Brně
Stadion za Lužánkami v Brně
6 fotografií

„Vzhledem k tomu, že se nyní vedení města a fotbalového klubu intenzivně zabývá prověřováním možnosti umístění nového stadionu za Lužánkami, tak není vhodné dělat zásadní rozhodnutí týkající se stávajícího stadionu. Z tohoto důvodu se připravuje na některé z příštích zasedání rady města materiál týkající se zrušení výběrového řízení na zhotovitele demolice. Zrušením zakázky, která v tuto chvíli ani nebyla ukončena, by městu neměla vzniknout žádná větší škoda,“ řekl Mima.

Demolice za Lužánkami začne v říjnu, myslelo se i na hnízdící jiřičky

O demolici stadionu, kde Zbrojovka Brno získala jediný titul, se kvůli špatnému stavu mluví od začátku roku 2023. Nutnost zbourat areál potvrdil průzkum odborníků z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Od té doby město demolici plánovanou na letošní rok připravovalo.

Historie stadionu

Stadion vznikal v letech 1949 až 1953. V 60. až 70. letech byla postavena nová tribuna a kapacita vzrostla na 50 000 diváků. V říjnu 1996 přišlo na utkání Brno - Slavia 44 120 diváků. Poslední ligový zápas se na stadionu hrál v září 2001, od té doby chátrá. V roce 2015 ožil díky rozlučce fotbalisty Petra Švancary s kariérou, na exhibiční zápas dorazilo téměř 35 000 diváků. V roce 2019 na stadionu štáb natáčel film o legendárním běžci Emilu Zátopkovi.

V polovině června vypsalo veřejnou zakázku s termínem pro podání nabídek do 1. října. Projekt počítal se zbouráním tribun a ostatních konstrukcí i zachováním valů a zatravněním poničené plochy. Kvůli výskytu jiřičky obecné měli dělníci pracovat mimo období hnízdění od letošního října do konce ledna příštího roku.

Ještě nedávné plány také počítaly s tím, že nový fotbalový stadion postaví město u výstaviště, kvůli čemuž chtělo zbořit velodrom, tedy letité zázemí dráhových cyklistů. Místo něj by se ale investorem mohl stát nový majitel Zbrojovky Vojtěch Kačena, jenž prohlásil, že chce při stavbě postupovat rychle. Neplánuje čerpat městské ani státní dotace.

Do hry se pak díky němu vrátila i varianta za Lužánkami, kde se městu roky nedaří vyřešit spory s podnikatelem Liborem Procházkou o pozemky. Brněnští zastupitelé s umístěním souhlasí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili

Inspektorku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj pokousali při neohlášené kontrole chovu v Pohořelicích na Brněnsku psi takovým způsobem, že musela být hospitalizována. Veterináři dostali...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...

Varovný výstřel v brněnských Řečkovicích. Muž zachránil ženu před agresorem

V pátek ráno se Kolaříkova ulice v brněnských Řečkovicích stala dějištěm dramatické události. Muž, který se zastal ženy napadené agresorem, musel následně čelit jeho útoku a použil tak varovný...

Brno chce zrušit výběrové řízení na firmu, která má zbourat stadion za Lužánkami

Vedení Brna hodlá zrušit neukončené výběrové řízení na firmu, která má za 165 milionů korun bez DPH zbourat chátrající stadion za Lužánkami. Podle původních plánů města měly práce na demolici začít v...

22. září 2025  18:23

Příběhy už jsou barvitější, ale chybí tvorba pro mladé, říká šéfová festivalu seriálů

Sedm let nazpět založila v Brně mezinárodní festival zaměřený na televizní seriály, ve který veřejnost příliš nevěřila. Od té doby získával Serial Killer pod vedením Kamily Zlatuškové a jejích kolegů...

22. září 2025  17:48

Je ostudou pro celý kraj, tepe opozice radního z ODS. Koalice jej podržela

Nejprve pomoc stranické kolegyni ve výnosné investici s bývalou nemocniční ubytovnou ve Znojmě, později nesrovnalosti ve vlastním majetku. Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel...

22. září 2025  16:16

Bytného soudí za zastřelení žárlivce, který ho napadl kvůli sexuálním narážkám

Žárlivost hrála podle spisu hlavní roli v případu muže zastřeleného v brněnském bytě. Invalidnímu důchodci Martinu Unzeitigovi hrozí za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti až šestnáctileté...

22. září 2025  15:49

Opravy bytů jsou předražené, tvrdí opozice v brněnské části vedené poslankyní STAN

Opozičnímu sdružení se nelíbí, jakým způsobem městská část Brno-Černovice zadává zakázky na opravy bytů. Podle zástupce uskupení a bývalého starosty této čtvrti Ladislava Kotíka jsou účelově dělené,...

22. září 2025  13:43

Jedu akorát do Lidlu, vymlouval se řidič hlídce. Přiznal, že od rána pije pivo

Vysoké hodnoty nadýchal při zkoušce na přítomnost alkoholu pětatřicetiletý řidič, kterého zastavili policisté na Vyškovsku. Napoprvé mu přístroj naměřil 2,52 promile, napodruhé dokonce 2,81. Hříšník...

22. září 2025  12:20

Za pronájem bytu nižší daně, navrhuje jihomoravský lídr Pirátů Švagerka

Poslední tři roky je Michal Švagerka z Pirátů místostarostou v šestitisícových Dubňanech na Hodonínsku, kde však nekandidoval ve stranickém dresu, ale za místní sdružení. „Určitě se nijak neschovávám...

22. září 2025  11:55

Místo domů vyrostla nelegální skládka. Viníka se nedaří určit, obec je bezmocná

Premium

Sliboval šestnáct rodinných domů, místo nich však developer na tři stavební pozemky v obci Železné na Brněnsku pouze navezl odpad. Od té doby uplynul více než rok a asi 80 tisíc tun nezpracovaného...

22. září 2025

Flek zvýšil hlas, pak rezignoval. Nakonec ale slavil: To se nepovede každý zápas

Po dvou třetinách by na jejich výhru nikdo nevsadil ani korunu. V Hradci Králové po nich totiž prohrávali 0:3. Přesto nakonec mistrovská Kometa odvezla tři body po vítězství 5:3. Poté, co se v...

22. září 2025

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

I mě jízda po chodníku štve, říká šéf firmy na sdílení kritizovaných koloběžek

Pro centrum města platí snížená rychlost, za porušení pravidel při provozu pak hrozí pokuty. Sama firma Lime, provozující v Brně sdílené elektrokoloběžky, přijímá opatření, aby její byznys narážel co...

21. září 2025  10:50

Rakety, TNT, samopaly. Policisté v Břeclavi našli u „sběratele“ hotový arzenál

Sedm funkčních samopalů, dva kilogramy trhaviny TNT, osvětlovací rakety, tisíce nábojů. To je jen malá část sbírky zbraní a výbušnin, které přechovával muž v nenápadném rodinném domě v Břeclavi....

21. září 2025  10:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.