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Přejel do protisměru a srazil dvě motorky. Zemřela mladá žena

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  21:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Osobní vůz u Blanska v úterý odpoledne z nezjištěných příčin přejel do protisměru a srazil dva motocykly. Při nehodě zemřela mladá žena. Dalšího motocyklistu převezli záchranáři do nemocnice. Silnice byla kvůli vyšetřování několik hodin uzavřená.

Nehoda se stala na silnici z Blanska do Lažánek. „Okolnosti nehody vyšetřujeme,“ řekl ČTK mluvčí policie David Chaloupka.

„Resuscitovali jsme mladou ženu, její zranění ale byla příliš vážná a nepodařilo se nám obnovit její životní funkce,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Dalšího motocyklistu převezli záchranáři do Fakultní nemocnice Brno k vyloučení vážnějších zranění. V péči měli také dalšího člověka kvůli akutní stresové reakci, doplnila Bothová.

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Přejel do protisměru a srazil dvě motorky. Zemřela mladá žena

ilustrační snímek

Osobní vůz u Blanska v úterý odpoledne z nezjištěných příčin přejel do protisměru a srazil dva motocykly. Při nehodě zemřela mladá žena. Dalšího motocyklistu převezli záchranáři do nemocnice. Silnice...

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