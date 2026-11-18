Původní dohodu o vině a trestu z letošního srpna chtěla obhajoba upravit s ohledem na to, že obžalovaný Jiří Libich mezitím všem poškozeným stranám uhradil způsobenou škodu.
„Přiznávám svoji vinu a svoje pochybení. Učinil jsem nějaké kroky, abych uhradil svou újmu poškozeným,“ uvedl Libich.
Z evropských a českých prostředků určených na financování vědeckého projektu čerpal peníze na dlouhodobou zahraniční mobilitu. Fiktivní doklady zahrnovaly mimo jiné nájemní smlouvu a dokumenty prokazující jeho pobyt ve Vídni.
Na splacení dluhu si půjčil od přátel. Prodává také svůj dům, který sám vybudoval a ve kterém žil.