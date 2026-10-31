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Půlstoletí přátelství, hymna i pokuty. Spolužáci z VUT drží neobvyklý rekord

  11:30
Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží...

Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží český rekord i díky pečlivě vedené kronice. (říjen 2026) | foto: archiv Karla Sehoře

Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží...
Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží...
Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží...
Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží...
8 fotografií
Kdo zapomene index, platí. Kdo nepřijede bez omluvy, také. Ze studentského výletu na Pustevny vznikla tradice, která přežila více než půl století, vojnu, změny režimu i covidovou pandemii. Bývalí studenti brněnské techniky mají vlastní hymnu, kroniku i pravidla. A hlavně něco, co se nedá naplánovat ani nařídit – přátelství na celý život.

Začalo to výletem na Pustevny. Z původně jednodenního setkání spolužáků se postupně stala tradice s vlastními pravidly, hymnou, kronikou i popěvky. Absolventi brněnského Vysokého učení technického z roku 1975 se scházejí už přes půlstoletí. Letos se jejich „Akce Pustevny“ zapsala do České databanky rekordů jako nejvytrvalejší setkávání spolužáků z vysoké školy.

Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží český rekord i díky pečlivě vedené kronice. Tu má na starosti Karel Sehoř. (říjen 2026)
Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží český rekord i díky pečlivě vedené kronice. (říjen 2026)
Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží český rekord i díky pečlivě vedené kronice. (říjen 2026)
Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží český rekord i díky pečlivě vedené kronice. (říjen 2026)
8 fotografií

V roce 1974 se student Karel Sehoř vydal na výlet po okolí Radhoště a Pusteven. Beskydská krajina ho nadchla natolik, že ho napadlo pozvat na další výpravu také svoje spolužáky z brněnské stavební fakulty. Tehdy ještě netušil, že z obyčejného výletu vznikne tradice, která přežije nejen jejich studium, ale i desetiletí.

„Kdysi jsem různě běhal po horách, až jsem se jednou dostal na Pustevny. Uvědomil jsem si, jak je tam všechno krásné. My jsme tehdy studovali v Brně a přece jen nám Beskydy byly trochu vzdálené,“ vzpomíná Sehoř. „Popovídal jsem si o tom se spolužáky a rozhodli jsme se, že příště vyrazíme společně,“ dodává.

První setkání měla jednoduchý program. Dopoledne výšlap, odpoledne společné posezení a večer zpěv a svařák. Po absolvování fakulty v roce 1975 však následovala vojna, takže pravidelný sraz tehdy vynechali. Od té doby se scházeli každý rok, s jedinou výjimkou za covidové pandemie.

Z výletu vznikl vlastní svět

Časem se z jednodenního výletu stal několikadenní program. Každý rok ho připravuje jiný ze spolužáků a skupina postupně poznává různá místa republiky. Každých pět let se však vrací na Pustevny, kde všechno začalo.

Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží český rekord i díky pečlivě vedené kronice. (říjen 2026)

A protože jde o absolventy stavební fakulty, nestačilo jim jen tak se scházet. Sehoř postupně vytvořil vlastní pravidla. „Jsme technici, takže potřebujeme mít nějaký plán a řád,“ vysvětluje.

Sepsal stanovy a zavedl také pokuty. Kdo nepřijel nebo se řádně neomluvil, musel platit. Dnes už se pravidla zdaleka nedodržují tak přísně, některé tradice ovšem přežily.

Třeba číslované popěvky. Stačí říct číslo a ostatní vědí, co mají začít zpívat. „Máme takové popěvky, které jsou úplně na nic, nikdo je nechápe a my sami vlastně ani nevíme, jak vznikly. Ale dodržujeme je už 50 let,“ směje se Sehoř. Zpívali je na Pustevnách, na Macoše nebo třeba v brněnských vodojemech.

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Důležitou součástí tradice je také kronika. Sehoř do ní zapisuje přehledy jednotlivých setkání, přikládá fotografie i další zajímavosti ze života skupiny. Doplnit však může cokoliv kdokoliv. „Dodnes máme také každý svůj vlastní index. A do něj si zapisujeme zápočty z každého setkání. Když ho někdo zapomene dovézt, samozřejmě dostane pokutu,“ doplňuje.

Na začátku se spolužáci především bavili o práci a o tom, jak se jim daří v profesním životě. Postupně se však hovory o stavařině přelévaly do osobních témat. Za více než půlstoletí se z původních spolužáků stali lidé, kteří o sobě vědí téměř všechno. „Dnes už je znáte tak dobře, že vás vlastně nemůžou příliš překvapit. Víte o jejich životě hodně a na setkáních si spíš říkáme, jak zase utekl další rok, kde kdo je a co se u něj změnilo,“ popisuje Sehoř.

Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží český rekord i díky pečlivě vedené kronice. Tu má na starosti Karel Sehoř. (říjen 2026)

Z původních 47 spolužáků, které má stále v seznamu, jich dnes aktivně přijíždí kolem 27. Někteří zemřeli, jiní se časem přestali účastnit. Jeden z nich, Miroslav Skupník, ale nevynechal jediné setkání. Po letošním ročníku bude mít na kontě 52 účastí.

Právě dlouhověkost celé tradice nakonec přivedla Akci Pustevny až k zápisu do České databanky rekordů. Nadšenec přiznává, že ho těší, že se o skupině alespoň ví. „Trochu ješitnosti ve mně samozřejmě je. To je pravda. Ale asi mám dobrý pocit z toho, že se to tak drží.“

Bujaré večery vystřídala poklidná setkání

Za více než půlstoletí se změnili i účastníci. Většině je dnes přes 75 let. Z někdejších večerů s alkoholem a bujarým zpěvem jsou klidnější akce, při kterých se více chodí a povídá. „Je pravda, že když se dříve vypilo trochu víc vína, tak někdo třeba nedošel na pokoj a usnul na schodech. Ale nechci tím celé naše setkávání degradovat,“ vzpomíná s úsměvem Sehoř.

Sraz spolužáků ze stavební fakulty VUT trvá už 50 let. Bývalí spolužáci drží český rekord i díky pečlivě vedené kronice. (říjen 2026)

Význam schůzek se podle něj s věkem ještě prohloubil. „Podle mě je dnes pro některé lidi sraz ještě důležitější, než tomu bylo dřív. A to, že jsme starší… no tak se podíváme, jak jsme se zase všichni sešli a jak jsme zestárli,“ usmívá se.

Přes všechny změny tak zůstává hlavní důvod stejný jako před desítkami let. Vrátit se na chvíli mezi lidi, kteří se znají skoro celý život. A tak se rekordní setkávání bude konat dál. Letos na podzim skupina zamíří do Znojma.

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