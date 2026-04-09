Bude to drahé, ale nemůžeme přivírat oči, řekl soudce k policejním únikům

  12:19
Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek v rozsáhlé kauze úniků policejních informací potvrdil vinu u devíti z 23 obžalovaných a mírně jim upravil podmíněné a peněžité tresty. Část případu znovu vrátil na podnět státního zástupce brněnskému krajskému soudu. Ten se bude muset opět zabývat nejen případem devíti obžalovaných, které původně zprostil obžaloby, ale i jednáním části obžalovaných, jimž dnes odvolací soud uložil za jiné skutky pravomocné tresty.
Expolicista Michal Ratajský u soudu v kauze Vork týkající se úniku informací z policejních spisů (11. ledna 2023) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Kauza podle žalobců objasňuje rozsáhlé zneužívání pravomoci příslušníky bezpečnostních sborů a obchodování s informacemi z policejních databází.

Vrchní soud potvrdil vinu a uložil pravomocné tresty Tereze Čoupkové, Kamilu Jurčíkovi, Jiřímu Kozákovi, Danielu Medvecovi, Radku Moricovi, Martinu Noskovi, Marku Novákovi, Jakubu Patlokovi a Michalu Ratajskému. Jde převážně o tehdejší policisty či jejich klienty.

Velká kauza úniků z policie opět u soudu. Rozsudek napadl žalobce i obžalovaní

Bývalému detektivovi Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Ratajskému, který původně dostal jen peněžitý trest 200 tisíc korun, odvolací soud navíc uložil i podmíněný trest 24 měsíců s odkladem na 36 měsíců. Podmínku kromě peněžitého trestu dostal i podnikatel Radek Moric, který těžil informace od bývalého celníka Jurčíka. V obou případech byly podle vrchního soudu dříve uložené tresty nepřiměřené.

Část případů Ratajského i Morice stejně jako části výroků u Medvece, Morice a Nováka a případ bývalého policisty Vladimíra Smejkala soud navíc vrátil brněnskému soudu. Důvodem tohoto kroku je souvislost se zprošťujícími částmi rozsudku u Václava Kvíčaly, Ivo Sloupa, Martina Hrdého, Libora Macka, Vladimíra Bendy, Tomáše Rotrekla, Michala Kováře, Radka Staňka, Radima Jüttnera a Alexandra Jedličky, které bude muset soud rovněž znovu projednat.

Obžalovaní prováděli lustrace v informačních systémech

Podle vrchního soudu byla část zprošťující výroků odůvodněna nedostatečně. Zabývat se tím však bude muset nový senát, původní soudkyně Dita Řepková byla totiž jmenována soudkyní Ústavního soudu. „Bude to namáhavé, drahé a složité, nemůžeme ale přivřít oči nad tím, že rozhodnutí v těchto výrocích nejsou správná, nemohlo to před tímto soudem obstát,“ uvedl předseda senátu Libor Losa.

Apeloval přitom na obžalované, aby změnili přístup k této trestní věci a postavili se k ní čelem.

Šest let čekání na soud bylo horších než vazba, říká obžalovaný expolicista

U obžalovaného někdejšího důstojníka GIBS Miroslava Palána, obžalovaného Vladimíra Bendy, Vladimíra Macíka a Oldřicha Najvirta soud dnes zamítl odvolání státního zástupce, jejich zproštění obžaloby je tak pravomocné.

Kauza se týká především tehdejších příslušníků bezpečnostních sborů a lidí, kteří od nich podle obžaloby získávali informace. Obžalovaní podle státního zástupce neoprávněně prováděli lustrace v informačních systémech policie a celní správy.

V případě obžalovaných příslušníků krajský soud jejich trestnou činnost posoudil většinou jako zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Označil je buď za pachatele nebo návodce k tomuto trestnému činu.

12. ledna 2023
Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy

Vizualizace nově budovaného komplexu Veveří ve stejnojmenné brněnské ulici

Dlouho zanedbaná proluka v centru Brna mizí před očima. Místo bývalého Albertu a nevzhledné rozpadající se zdi vyroste rezidenční komplex se stovkami bytů, obchody i službami. Projekt za miliardy...

Školce za 60 milionů hrozí zavření. Úřad musel uznat své pochybení a zrušil kolaudaci

Premium
Mateřská škola ve Viničných Šumicích na Brněnsku (30. března 2026)

Už sedm měsíců chodí děti z Viničných Šumic na Brněnsku do školky v nové budově. Dokončení největší investice v historii vsi se 1 400 obyvateli se přitom loni v létě obešlo bez fanfár a oslav. Byl k...

NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, v Brně odvedli ženu v poutech

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na...

Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) po celou středu zasahovali na brněnském centrálním stavebním úřadě. Razie, která začala hned ráno, podle všeho souvisí s dnešním...

Přežil i smrtelnou dávku, jeho obrazy vytvořené v rauši se prodávají za tisíce

Brněnský malíř Karel Ješátko.

Jeho obrazy tvořené stylem art brut visí na českém velvyslanectví v Ghaně, ale také v četných domácnostech a zatím se prodávají až za desetitisíce korun. Těžko říct, jestli majitelé vědí, že jejich...

Kauza dotačních podvodů: detektivové se zajímají o podnik vlivného byznysmena

Premium
SmartPark

Nově fungující SmartPark poblíž areálu výstaviště v Brně se ocitl v hledáčku Úřadu evropského žalobce a detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle kriminalistů, kteří ve...

Policie obvinila v kauze stamilionových dotací sedm lidí včetně veřejných činitelů

ilustrační snímek

Policie obvinila sedm lidí a dvě právnické osoby v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem. Mezi stíhanými jsou tři veřejní činitelé....

9. dubna 2026  11:05,  aktualizováno  11:18

Peníze z pokut chce stát. Bez zisku radary vypneme, i když fungují, hrozí obce

Ředitelství silnic a dálnic už požádalo o kolaudaci úsekového měření na konci...

Větší bezpečnost, méně hluku a více klidu. Tak mnoho starostů hodnotí situaci už pár měsíců po umístění radarů na měření rychlosti. Zatímco se často ozývají hlasy o šikaně řidičů a triku, jak naplnit...

9. dubna 2026  5:18

Zápal? Emoce? Fixl! Jak Hála a Prokeš, parťáci z agentury, ovlivňovali zápasy

Premium
Fotbalový míč.

Ze všech, na které si posvítili policejní vyšetřovatelé, toho má mít na svědomí nejvíc. Etická komise Fotbalové asociace ho podezírá z celkem patnácti přečinů. Lukáš Hála, manažer pochybné pověsti,...

9. dubna 2026

USK za osmnáct, Žabiny bez dvou za dvacet. Favoritky zdárně rozjely semifinále

Petra Malíková z USK Praha hledá v semifinále s KP Brno cestu kolem Sary...

Skoro totožnými výsledky začaly semifinálové série Chance ŽBL. Obhájkyně titulu z USK Praha si na domácí palubovce poradily 106:49 s KP Brno. Žabiny zase na jihu Moravy předčily 106:52 basketbalistky...

8. dubna 2026  19:58,  aktualizováno  21:51

Kauza dotačních podvodů: detektivové se zajímají o podnik vlivného byznysmena

Premium
SmartPark

Nově fungující SmartPark poblíž areálu výstaviště v Brně se ocitl v hledáčku Úřadu evropského žalobce a detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle kriminalistů, kteří ve...

8. dubna 2026  19:02

NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, v Brně odvedli ženu v poutech

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na...

Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) po celou středu zasahovali na brněnském centrálním stavebním úřadě. Razie, která začala hned ráno, podle všeho souvisí s dnešním...

8. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  17:34

Pomůže pacientům se vzácnými nemocemi. Brno má unikátní centrum výzkumu léčiv

Nové zázemí Centra excelence Creatic Lékařské fakulty Masarykovy univerzity...

Nemoc motýlích křídel, autoimunitní onemocnění či agresivní nádory u dětí. To jsou vzácné choroby, jejichž účinná léčba je dlouhá, nejistá a pro mnoho pacientů také nedosažitelná. Je jich velmi málo,...

8. dubna 2026  17:03

Trénuje i osmkrát týdně, soutěží každý měsíc. Nenaložte si zpočátku moc, radí běžec

Premium
Michael Pozdenkov se dříve zaměřoval hlavně na triatlon.

Maratonu nebo jiné sportovní soutěže se účastní prakticky každý měsíc, někdy i několikrát. Dvaatřicetiletý Michael Pozdenkov z Brna je běžec, triatlonista, otec tříleté dcery a současně také...

8. dubna 2026  16:54

Továrna na talent? Nečas a kol. byli vzácní, Next Generation se však Brnu dál vyplácí

Brněnští basketbalisté Petr Křivánek (vlevo) a Jakub Nečas před ligovým zápasem.

Když v roce 2020 rozjížděl Pumpa Basket Brno projekt Next Generation, šlo o víc než jen mládežnický program. Ambicí bylo vytvořit prostředí, které hráče posune nad rámec českého basketbalu. „Chceme...

8. dubna 2026  11:17

Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy

Vizualizace nově budovaného komplexu Veveří ve stejnojmenné brněnské ulici

Dlouho zanedbaná proluka v centru Brna mizí před očima. Místo bývalého Albertu a nevzhledné rozpadající se zdi vyroste rezidenční komplex se stovkami bytů, obchody i službami. Projekt za miliardy...

8. dubna 2026  5:47

Předseda START Brno kvůli kauze končí, ale brání se: Chyba byla přivést Prokeše

Roman Procházka

Roman Procházka, který je jedním z podezřelých v korupční a sázkařské kauze v českém fotbale, odstoupil z pozice předsedy třetiligového TJ START Brno. Prostřednictvím svého právníka to oznámil v...

7. dubna 2026  22:39,  aktualizováno  22:43

Továrník i cirkusák. Spektakulární život renesančního člověka Huga Salma

Premium
V dokumentu České televize si hraběte Salma zahrál herec Divadla Husa na...

Šlechtic, který utekl k cirkusu, jednal s Napoleonem a z Moravy udělal průmyslovou velmoc. Hugo František Salm byl mužem mnoha tváří i talentů – podnikatel, vědec, mecenáš i dobrodruh. Od jeho...

7. dubna 2026

