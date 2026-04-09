Bude to drahé, ale nemůžeme přivírat oči, řekl soudce k policejním únikům

Kauza podle žalobců objasňuje rozsáhlé zneužívání pravomoci příslušníky bezpečnostních sborů a obchodování s informacemi z policejních databází.
Vrchní soud potvrdil vinu a uložil pravomocné tresty Tereze Čoupkové, Kamilu Jurčíkovi, Jiřímu Kozákovi, Danielu Medvecovi, Radku Moricovi, Martinu Noskovi, Marku Novákovi, Jakubu Patlokovi a Michalu Ratajskému. Jde převážně o tehdejší policisty či jejich klienty.
Velká kauza úniků z policie opět u soudu. Rozsudek napadl žalobce i obžalovaní
Bývalému detektivovi Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Ratajskému, který původně dostal jen peněžitý trest 200 tisíc korun, odvolací soud navíc uložil i podmíněný trest 24 měsíců s odkladem na 36 měsíců. Podmínku kromě peněžitého trestu dostal i podnikatel Radek Moric, který těžil informace od bývalého celníka Jurčíka. V obou případech byly podle vrchního soudu dříve uložené tresty nepřiměřené.
Část případů Ratajského i Morice stejně jako části výroků u Medvece, Morice a Nováka a případ bývalého policisty Vladimíra Smejkala soud navíc vrátil brněnskému soudu. Důvodem tohoto kroku je souvislost se zprošťujícími částmi rozsudku u Václava Kvíčaly, Ivo Sloupa, Martina Hrdého, Libora Macka, Vladimíra Bendy, Tomáše Rotrekla, Michala Kováře, Radka Staňka, Radima Jüttnera a Alexandra Jedličky, které bude muset soud rovněž znovu projednat.
Obžalovaní prováděli lustrace v informačních systémech
Podle vrchního soudu byla část zprošťující výroků odůvodněna nedostatečně. Zabývat se tím však bude muset nový senát, původní soudkyně Dita Řepková byla totiž jmenována soudkyní Ústavního soudu. „Bude to namáhavé, drahé a složité, nemůžeme ale přivřít oči nad tím, že rozhodnutí v těchto výrocích nejsou správná, nemohlo to před tímto soudem obstát,“ uvedl předseda senátu Libor Losa.
Apeloval přitom na obžalované, aby změnili přístup k této trestní věci a postavili se k ní čelem.
Šest let čekání na soud bylo horších než vazba, říká obžalovaný expolicista
U obžalovaného někdejšího důstojníka GIBS Miroslava Palána, obžalovaného Vladimíra Bendy, Vladimíra Macíka a Oldřicha Najvirta soud dnes zamítl odvolání státního zástupce, jejich zproštění obžaloby je tak pravomocné.
Kauza se týká především tehdejších příslušníků bezpečnostních sborů a lidí, kteří od nich podle obžaloby získávali informace. Obžalovaní podle státního zástupce neoprávněně prováděli lustrace v informačních systémech policie a celní správy.
V případě obžalovaných příslušníků krajský soud jejich trestnou činnost posoudil většinou jako zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Označil je buď za pachatele nebo návodce k tomuto trestnému činu.
12. ledna 2023