Muže pobodal záměrně, řekl odvolací soud. Trest ale bezdomovci snížil

Kaniak použil loni v září nůž v opilosti, protože se mu podle jeho slov nelíbilo, jak se nakonec napadený Roman Polák chová hrubě k ženě, s níž zrovna popíjel v parku.

Podle státního zástupce Milana Richtera jednal záměrně, proti původnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který Kaniakovo jednání označil „pouze“ za pokus o vraždu, se proto odvolal. Vrchní soud mu vyhověl, i když psychiatrička Marta Holanová při předchozím líčení řekla, že Kaniak reagoval v afektu.

„Vrchní soud má ve shodě s odvoláním státního zástupce za to, že obžalovaný učinil alespoň krátký rozmysl usmrtit poškozeného, neboť nejprve si pro nůž, který použil k prvotnímu útoku, musel dojít a i při samotném napadání došlo k časové přetržce, po které nožem opět zaútočil,“ vysvětlil mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Odvolací soud ale vyhověl také odvolání Kaniaka, a to pokud jde o výši trestu. Čtrnáct let vězení označil za nepřiměřeně přísné. „Za zákonný a přiměřený trest, který odpovídá povaze a závažnosti spáchaného trestného činu v přísnější právní kvalifikaci, osobě obžalovaného a všem okolnostem případu, považuje soud odnětí svobody na dvanáct let a šest měsíců se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou,“ sdělil Cik.

Podle spisu Polák nadával své družce, že se tahá s jinými. Následně ji povalil z lavičky a polil pivem. Tohle chování se nelíbilo Kaniakovi, který si půjčil nůž od jiného muže, jenž si myslel, že ho potřebuje na jídlo. Sedícího Poláka poté bodl do levé části krku nejprve jednou, následně znovu a po vystupňování také třikrát do břicha a jednou do zad. Napadený přežil jen díky včasné lékařské pomoci.

„Za tu krátkou dobu, co jsem se pohyboval na Mendláku, jsem už několikrát Poláka viděl, jak ženu bije,“ vysvětloval Kaniak na jaře u krajského soudu. Tvrzení ohledně hrubosti Poláka vůči partnerce podpořili i další svědci. Vadilo mu prý, že jeho družka popíjí s bezdomovci. „Přišel jsem tam pro ni a chtěl, aby šla domů. Neměla pít, byla na léčení, ale oni ji pokaždé stáhli a lákali na chlast. Hádali jsme se jen proto, že se s nimi scházela,“ popsal Polák.

V nemocnici mu naměřili 2,24 promile alkoholu v krvi. Kaniak měl po zadržení jen o něco málo méně. Incident si i proto vybavuje velmi mlhavě. Podle svých slov neměl v úmyslu Poláka ohrozit na životě, což ale žalobce rozporoval a vrchní soud se za jeho argumentaci postavil.