Místo původních 6,5 roku vězení uložil Vrchní soud v Olomouci Litterovi za podvod tříletý trest s podmínečným odkladem na pět let. Kozelek dostal u krajského soudu 3,5 roku vězení, vrchní soud mu dnes vyměřil tříletý trest podmínečně odložený na čtyři roky.
Kozelek i Littera musí také zaplatit peněžité tresty ve výši celkem čtyř milionů korun a pojišťovně nahradit způsobenou škodu.
Littera u krajského soudu vinu popřel, k vrchnímu soudu kvůli zdravotním problémům nepřišel. Kozelek soudu v Olomouci zopakoval, že se necítí vinen.
Proti verdiktu krajského soudu se odvolal státní zástupce i oba obžalovaní. Podle žalobce byl uložený trest pro oba muže nepřiměřeně mírný, u vrchního soudu požadoval jeho zpřísnění.
|
Z pojišťovny 13 let odtékaly miliony na účet majitele gay sauny, tvrdí obžaloba
Podle obžaloby využil Littera nadstandardního oprávnění v informačním systému zdravotní pojišťovny, aby vytvářel fiktivní přepravy mrtvých pojištěnců, nahrával je do systému a posléze sám revidoval. Tím umožňoval proplácení těchto fiktivních výkonů.
Peníze z pojišťovny plynuly v letech 2007 až 2020. Pacienty podle výkazů přepravovala brněnská První nestátní záchranná služba (PNZS), která však v roce 2007 zanikla.
„Zdravotní dotace“ na opravu sauny
Peníze chodily na účet Kozelky, který byl od 80. let životním partnerem majitele PNZS Alexandra Valouška. Ten v roce 2016 zemřel. Oba společně provozovali brněnskou saunu pro gaye. Tam za Kozelkem přišel Littera po Valouškově úmrtí a řekl mu, že dostane „zdravotní dotaci“ 180 tisíc korun, a podobný obnos pak dostával každý měsíc, vypověděl už dříve Kozelek. Celkem šlo o 166 plateb.
Za zhruba osm milionů korun postupně opravoval saunu, která je stále v provozu. Podle něj polovinu příchozích peněz pravidelně odevzdával Litterovi.
„Velice lituji toho, jak lehce jsem uvěřil Litterovi. Považoval jsem ho za obrovskou autoritu a nedovolil jsem si ho kontrolovat. Neměl jsem v úmyslu nikoho podvést, ani jsem se na tom s nikým nedomlouval,“ řekl dříve Kozelek s tím, že on sám účtům nerozumí a „počítačů se bojí“.
|
Miliony z pojišťovny odcházely majiteli gay sauny. Podvodníci dostali celkem 10 let
Způsob páchání trestného činu byl podle brněnského soudce Dušana Beránka primitivně jednoduchý. „Fiktivní převozy sanitkou byly vypisovány vždy pojištěncům na datum pár dní před smrtí. Ovšem zpětně. A tak nebyl nikdo, kdo by se proti tomu ozval,“ shrnul při vyhlašování rozsudku soudce brněnského krajského soudu Beránek.
Obhajobu o „zdravotní dotaci“ tehdy označil Beránek za legendu a připomněl, že každý podnikatel musí mít základní přehled o světě kolem sebe, případně mít účetní poradce. „Zdravotní dotace je zjevná hloupost, tomu by nevěřilo ani dítě na prvním stupni. Kozelek se stavěl do role nevinného, oklamaného, takové já nic, já muzikant. Ale peníze bral, to bylo jistě příjemné,“ glosoval soudce.
Obhájci upozornili, že rozhodnutí krajského soudu má zásadní nedostatky. Podle Kozelkova obhájce byl verdikt soudu postaven na domněnkách, ne na důkazech. Kozelek podle obhájce netušil, že peníze pocházejí z trestné činnosti. Obhájci v závěrečných návrzích požadovali pro své klienty zproštění viny, právní zástupce Littery jako druhou variantu navrhl snížení trestu pod spodní hranici sazby.
Samotná pojišťovna na pochybení a problémy přišla v roce 2021 a okamžitě s Litterou rozvázala pracovní poměr, následně podala trestní oznámení.
|
16. ledna 2025