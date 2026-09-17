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Do gay sauny šly miliony za fiktivní převozy mrtvých, soud dvojici zmírnil tresty

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  13:12

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Obžalovaní Robert Littera (na snímku vlevo) a Zdeňek Kozelek (vpravo) u Krajského soudu v Brně. | foto: Markéta Lankašová, MF DNES

Vrchní soud v Olomouci ve středu zmírnil tresty pro Roberta Litteru a Zdeňka Kozelka za podvodné vyvedení téměř 23 milionů korun ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Třináct let tak získávali peníze za fiktivní převoz mrtvých soukromou záchrankou, která však už dávno zkrachovala. Peníze putovaly mimo jiné na opravu brněnské sauny pro gaye.

Místo původních 6,5 roku vězení uložil Vrchní soud v Olomouci Litterovi za podvod tříletý trest s podmínečným odkladem na pět let. Kozelek dostal u krajského soudu 3,5 roku vězení, vrchní soud mu dnes vyměřil tříletý trest podmínečně odložený na čtyři roky.

Obžalovaný Zdeněk Kozelek (na snímku vlevo) u Krajského soudu v Brně. Dostal tři a půl roku vězení za vyvádění milionů ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

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Kozelek i Littera musí také zaplatit peněžité tresty ve výši celkem čtyř milionů korun a pojišťovně nahradit způsobenou škodu.

Littera u krajského soudu vinu popřel, k vrchnímu soudu kvůli zdravotním problémům nepřišel. Kozelek soudu v Olomouci zopakoval, že se necítí vinen.

Proti verdiktu krajského soudu se odvolal státní zástupce i oba obžalovaní. Podle žalobce byl uložený trest pro oba muže nepřiměřeně mírný, u vrchního soudu požadoval jeho zpřísnění.

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Podle obžaloby využil Littera nadstandardního oprávnění v informačním systému zdravotní pojišťovny, aby vytvářel fiktivní přepravy mrtvých pojištěnců, nahrával je do systému a posléze sám revidoval. Tím umožňoval proplácení těchto fiktivních výkonů.

Peníze z pojišťovny plynuly v letech 2007 až 2020. Pacienty podle výkazů přepravovala brněnská První nestátní záchranná služba (PNZS), která však v roce 2007 zanikla.

„Zdravotní dotace“ na opravu sauny

Peníze chodily na účet Kozelky, který byl od 80. let životním partnerem majitele PNZS Alexandra Valouška. Ten v roce 2016 zemřel. Oba společně provozovali brněnskou saunu pro gaye. Tam za Kozelkem přišel Littera po Valouškově úmrtí a řekl mu, že dostane „zdravotní dotaci“ 180 tisíc korun, a podobný obnos pak dostával každý měsíc, vypověděl už dříve Kozelek. Celkem šlo o 166 plateb.

Za zhruba osm milionů korun postupně opravoval saunu, která je stále v provozu. Podle něj polovinu příchozích peněz pravidelně odevzdával Litterovi.

„Velice lituji toho, jak lehce jsem uvěřil Litterovi. Považoval jsem ho za obrovskou autoritu a nedovolil jsem si ho kontrolovat. Neměl jsem v úmyslu nikoho podvést, ani jsem se na tom s nikým nedomlouval,“ řekl dříve Kozelek s tím, že on sám účtům nerozumí a „počítačů se bojí“.

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Způsob páchání trestného činu byl podle brněnského soudce Dušana Beránka primitivně jednoduchý. „Fiktivní převozy sanitkou byly vypisovány vždy pojištěncům na datum pár dní před smrtí. Ovšem zpětně. A tak nebyl nikdo, kdo by se proti tomu ozval,“ shrnul při vyhlašování rozsudku soudce brněnského krajského soudu Beránek.

Obhajobu o „zdravotní dotaci“ tehdy označil Beránek za legendu a připomněl, že každý podnikatel musí mít základní přehled o světě kolem sebe, případně mít účetní poradce. „Zdravotní dotace je zjevná hloupost, tomu by nevěřilo ani dítě na prvním stupni. Kozelek se stavěl do role nevinného, oklamaného, takové já nic, já muzikant. Ale peníze bral, to bylo jistě příjemné,“ glosoval soudce.

Obhájci upozornili, že rozhodnutí krajského soudu má zásadní nedostatky. Podle Kozelkova obhájce byl verdikt soudu postaven na domněnkách, ne na důkazech. Kozelek podle obhájce netušil, že peníze pocházejí z trestné činnosti. Obhájci v závěrečných návrzích požadovali pro své klienty zproštění viny, právní zástupce Littery jako druhou variantu navrhl snížení trestu pod spodní hranici sazby.

Samotná pojišťovna na pochybení a problémy přišla v roce 2021 a okamžitě s Litterou rozvázala pracovní poměr, následně podala trestní oznámení.

16. ledna 2025

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