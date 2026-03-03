Následky naštěstí žádné neměli, před příjezdem záchranné služby jeho účinky eliminovali požitím alkoholu.
Mladíkovi původně hrozilo 12 až 20 let vězení, trest mu Krajský soud v Brně zmírnil s ohledem na jeho osobnost i okolnosti případu. Mladistvá byla kvůli věku ohrožena nižší sazbou.
Sedmiletý uložený trest měl odvolací soud jako nepřiměřeně přísný z pohledu individuální prevence ve vztahu k obžalovanému. „S ohledem na jeho osobu, dosavadní beztrestnost, omluvné dopisy a na to, jak se k celé věci postavil, považuje soud pětiletý trest jako přiměřený,“ uvedl předseda senátu Jiří Zouhar.
Dívka nalila spolužákovi do pití metanol, smrtící směsi se napily i učitelky
Případ se odehrál na jednom ze středních odborných učilišť na Kroměřížsku v listopadu 2024. Dívka podle spisu chtěla spolužákovi ublížit za jeho nevhodné chování. Její tehdejší o čtyři roky starší přítel jed obstaral v Polsku, metanol poté obžalovaná nalila spolužákovi do lahve.
Podle soudu se oba obžalovaní jednání dopustili jako spolupachatelé, kteří jednali po předchozím uvážení. „Jednali v úmyslu nepřímém. Oba věděli, že může nastat fatální následek,“ podotkl soudce.
Uvedl také, že šikana na škole, která by vedla dívku k tomuto jednání, prokázána nebyla; ze strany spolužáka šlo o popichování. Podle státního zástupce však mohla celá událost dopadnout tragicky.
„Je to případ, který začal možná jako klukovina a vyústil až v trestněprávní následky. Úplně taková legrace to nebyla. Jen shodou náhod nedošlo k úmrtí poškozeného, ale i dalších osob, které se na místě nacházely. Metanol je mimořádně nebezpečná jedovatá látka. U někoho to může způsobit těžké zdravotní problémy, někomu může způsobit smrt či oslepnutí. Ta dávka je pro každého velmi individuální,“ uvedl státní zástupce Jaroslav Kandráč.
Chtěla jsem ji dostat na léčení, tvrdí žena souzená za otravu matky metanolem
Spolužák obžalované vypil z otrávené lahve několik doušků, kvůli divné chuti pak přestal a podezřelou lahev odnesl učitelkám. Podle žalobce se nakonec smrtící směsi napily dvě pedagožky a ještě jeden spolužák v domnění, že se v lahvi nachází alkohol. Učnice poté na přímý dotaz učitelky přiznala, že je v lahvi smrtící metanol.
Podle soudce Zouhara se do příjezdu záchranné služby všichni poškození rychle napili ginu, který následky eliminoval.