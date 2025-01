Bezdomovce ubili k smrti kvůli pohlazení psa. Soud mužům potvrdil 12 a 6 let

Tresty vynesl loni Krajský soud v Brně, proti původnímu rozsudku se odvolaly obě strany. Vrchní soud v Olomouci tresty potvrdil. Oba muži dnes vyjářili lístost, Neužil zároveň nesouhlasil kvalifikací vraždy a žádal vrátit případ na kraj. Vaverka žádal nižší trest. Podle soudu je však kvalifikace vraždy na místě, stejně jako uložené tresty.

Podle znalce byl útok vedený velkou intenzitou, kromě napadání pěstí byl muž šestkrát napadnut kopnutím či nášlapem. „Žádný logický důvod k takovému útoku nebyl, ty útoky byly koncentrované, mířené na nejcitlivější oblast. Poškozený se nijak nebránil a nijak nezasahoval,“ řekl soudce vrchního soudu.

Poukázal i na lhostejné chování obou obžalovaných, kteří zraněného muže ponechali svému osudu, kdy ležel na zádech a vdechoval vlastní krev.

Konflikt s tragickou tečkou se mezi dvojicí mužů a napadeným rozhořel proto, že bezdomovec jednomu z agresorů o den dříve bez dovolení pohladil psa. Jejich příští setkání proběhlo následující den v noci, kdy se majitel zvířete Roman Neužil s Pavlem Vaverkou vraceli z restaurace a bezdomovce si všimli sedět na lavičce na dětském hřišti. Tehdy už došlo k brutálnímu napadení. Vaverka podle spisu soka bil rukama, Neužil mu šlapal na hlavu. To si Vaverka natáčel na mobil.

„Dal jsem mu asi patnáct ran, měl jsem ruce celé od krve,“ vypověděl loni Neužil.

Surově napadený muž na následky utrpěných zranění zemřel po měsíci v nemocnici.

Podle svědka události, jehož výpověď loni předseda senátu Roman Kafka před soudem v Brně přečetl, trval útok zhruba deset minut. „Měl jsem sklopenou hlavu, nemám tyhle situace rád. Mohlo to trvat asi deset minut. Ran tam bylo hodně, kopanců taky. Rány byly hodně silné, kopy s nápřahem. Jsem sice chlap, ale klepal jsem se jako osika, cítil jsem se ohrožený,“ četl Kafka ze svědkovy výpovědi.

Ten potvrdil, že brutální útok přišel skutečně kvůli konfliktu o pohlazení psa. „Jak k nám přišli dva muži, jeden z nich řekl, že mu nebude hladit psa. Hned potom se do něj (do bezdomovce) oba pustili,“ řekl.

Oba obžalovaní házeli vinu jeden na druhého. Podle Neužila zaútočil jako první jeho společník a až poté, co svým útokem nezpůsobil bezdomovci požadovanou újmu, se zapojil také on. „Dal mu (Vaverka) nějaké rány do hlavy, ale on seděl a ani se neotočil. Tak jsem se do toho pustil já, dal jsem mu asi patnáct ran, měl jsem ruce celé od krve. On dál seděl. Pak jsme šli domů, ale Vaverka se vypařil, já ho šel hledat a viděl jsem ho, jak odchází z toho hřiště a měl na kalhotách krev,“ vypověděl Neužil.

Potvrdil, že bezdomovce měl v úmyslu zbít, ne si s ním předešlý konflikt jenom vyjasnit.

Vaverka o události vypověděl jinak. Podle jeho verze se bezdomovce napřed šel zeptat, jak to bylo se psem a pohlazením, a když oslovený muž nereagoval, dal mu až pak ránu pěstí. Když viděl, že bezdomovec nereaguje, udělal údajně krok zpět.

„Neužil se do něho pustil a mlátil ho hlava nehlava. Chtěl jsem ho odtáhnout pryč, ať se na to vykašle,“ prohlašoval s tím, že prý neuspěl. „Bylo vidět, jak po něm dupe. Já jsem ho odtrhl, ten bezdomovec měl obličej celý od krve. Řekl jsem mu, že to pos*al. Já bych nikdy nekopal do člověka, který leží na zemi,“ dušoval se Vaverka.

Tvrdí, že si útok natáčel na mobil a video pak ukázal doma manželce. „Je tam vidět, jak tam Neužil řve na toho bezdomovce a šlape mu na hlavě. Dupal, jak kdyby chtěl rozšlápnout ořech. Natočil jsem to hlavně proto, abych se zajistil. Video jsem ale po několika dnech smazal,“ řekl muž.