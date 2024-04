Přítelkyni doma přikryl textilem a zapálil. Muž dostal za vraždu sedmnáct let

Na sedmnáct let do vězení poslal Krajský soud v Brně muže za upálení jeho družky v Rajhradě na Brněnsku. Osmašedesátiletý Josef Nečas podle obžaloby doma přikryl ženu textiliemi, které polil hořlavinou a zapálil. Muž se cítí nevinen, ale tvrdí, že si nepamatuje, co se stalo.