Deset let od hrůzného objevu. Po porodu zabila tři děti, aby neztratila přítele

„Od začátku jsme pracovali s verzí, že podezřelou je matka. Na zločin se totiž došlo po lékařském vyšetření v nemocnici, kam ženu zavezl její přítel pro zdravotní komplikace a krvácení. Z výsledku vyšetření bylo zřejmé, že podezřelá porodila, ale dítě nikde nemá,“ vzpomíná Luděk Blahák, zástupce vedoucího Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, který tenkrát případ vyšetřoval.

Žena se podle něj v podstatě přiznala hned při prvním výslechu. „Žila v přesvědčení, že její přítel o děti nestojí, proto těhotenství tajila a chtěla si tak udržet vztah,“ podotýká Blahák. „Překvapením však bylo, když vyslýchajícímu kriminalistovi řekla, že takto radikálně řešila i dvě předchozí utajená těhotenství,“ doplňuje.

První dítě, holčičku, porodila žena na podzim roku 2012 a následně ji uškrtila košilkou. O rok později porodila chlapce, kterého usmrtila tkaničkou od bot. Třetí dítě, narozené v únoru 2014, udusila v pytli od granulí pro psy. Všechna tělíčka skryla v domě svého partnera.

„Žena svá těhotenství tajila nejen před okolím, ale i před svým přítelem. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se dozvěděl o těhotenství a následných vraždách dříve,“ sděluje Blahák.

Vyšetřování podle něj probíhalo v obvyklém tempu. „I když bylo nutné zadat množství znaleckých posudků a provést velké množství výslechů a dalších úkonů, podařilo se vše zvládnout v šestiměsíční vazební lhůtě,“ rekapituluje Blahák.

Brala pervitin a kouřila marihuanu

Podle soudu matka vraždila z egoistických důvodů, protože se obávala ztráty přítele. „Nevím, proč jsem dítě přiškrtila. Zazmatkovala jsem,“ uvedla k usmrcení prvního novorozence. Dodala, že v době vraždy byla drogově závislá, podle své výpovědi brala pervitin a kouřila marihuanu. Řekla také, že na drogách byl i její partner Daniel M.

Soud při stanovení trestu přihlédl k jejímu přiznání, avšak s ohledem na brutalitu a opakování činu zvolil výjimečný trest v podobě 24 let vězení. Soudní znalkyně popsala odsouzenou jako osobu, která dokáže rozlišit správné od špatného, ale jedná na základě momentálních emocí a k dětem si nevyvinula vztah.

„Žena žije ve svém světě emocí. Dokáže rozlišit, co je a co není správné. Řídí se ale aktuálními emocemi. K dětem si nevyvinula vztah. Brala je od začátku jako něco, co k ní nepatří,“ uvedla soudní znalkyně Beata Nour Mohammadi.

Rodina obžalované vypověděla, že do osudového vztahu se starala dobře o dvě děti z předchozího vztahu. Podle jejího bratra a otce zkrat přišel až poté, co začala žít s novým přítelem.

V červenci 2013 našla policie těla tří novorozenců také ve sklepě rodinného domu ve Vlasaticích na Brněnsku. I tam vraždila matka, která těhotenství tajila. „Naštěstí podobné případy jsou spíše ojedinělé,“ podotýká policista Blahák.

„Psychika každého vyšetřovatele pracujícího na takovém případu může zafungovat jinak. Policisté však už během přijímacího řízení podstupují psychotesty, aby dokázali zvládat i tyto situace. Na našem oddělení navíc pracují zkušení profesionálové, kteří se s podobnými násilnými trestnými činy setkávají poměrně často. Případy, kdy jsou obětmi děti, jsou však bezpochyby pro všechny velmi emočně náročné,“ uzavírá Blahák.