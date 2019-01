Smrtí manžela bych jen ztratila, řekla žena obžalovaná z nájemné vraždy

Případ, v němž jedenasedmdesátiletého podnikatele Františka Divokého předloni v listopadu srazil Josef Kopriva ze skály v lomu Hády, řešil opět Krajský soud v Brně.

Obžalovaná Eva Grycová u soudu vysvětlovala vztah s manželem i milenecký poměr s obžalovaným Koprivou a popisovala, co dělala 4. listopadu 2017.

V ten den málem přišel o život její manžel František Divoký. Kopriva ho pod záminkou prodeje pozemků vylákal do lomu Hády a strčil ho ze srázu. Podle spisu za to měl od Grycové dostat 50 milionů korun. Muže visícího na skále našli dva kolemjdoucí a zavolali pomoc.

Grycová u soudu vinu opakovaně popřela. Podle ní měli s manželem společné plány a jeho smrtí by jen ztratila. „Přišla bych o člověka, kterého miluji. Kdybych byla tak vypočítavá, bylo by pro mne výhodnější nechat manžela žít. Má pozemek na Seychelách, kde je v plánu developerský projekt, který cenu pozemku znásobí,“ vysvětlovala u soudu Grycová.

V limuzíně poznala Kajínka

S Koprivou se seznámila začátkem července 2017. „Když jsme jednou jeli do baru, přijel pro mě černou limuzínou. Když se na mě otočil řidič, poznala jsem v něm Jiřího Kajínka. Nechápala jsem, co to má znamenat,“ popsala Grycová.

Kopriva se živí jako moderátor a youtuber a s omilostněným vrahem Jiřím Kajínkem byl v kontaktu. „Řekl jsem Kajínkovi, že mě Eva navedla, i když jsem ho do ničeho nechtěl zatahovat, svěřil jsem se mu,“ přiznal Kopriva. Při odpovědích Grycové v soudní síni několikrát nesouhlasně kroutil hlavou.

Soudce Miloš Žďárský líčení odročil na konec ledna. „Bude to poslední líčení, kdy se opět vyjádří obžalovaní a ještě nebudou vypovídat svědci. Vše má své meze,“ uvedl s tím, že není obvyklé, aby výpovědi a dotazování obžalovaných zabraly tři jednací dny.