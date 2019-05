Za vraždou v Kyjově jsou spory o majetek, říká okolí rodiny

Ještě ve čtvrtek v půl osmé večer sdílela příspěvek na sociální síti, potom se odmlčela. Definitivně. V domě na okraji Kyjova se totiž strhla hádka, která skončila tragédií. Čtyřicetiletou ženu zavraždil její o rok starší manžel. Tělo pak odvezl a zahrabal v nedalekém areálu bývalé cihelny. Na brutální čin přišli kriminalisté poté, co matka oběti přišla na policii nahlásit, že se její dcera ztratila. „Muž nakonec při výslechu přiznal, že svou manželku po hádce zavraždil,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.



Redakci MF DNES se podařilo získat vyjádření blízkých přátel rodiny. Všichni shodně popisují, že manželé měli dlouhodobé rozepře a rozváděli se. „Partner oběti měl sklony k násilí. Už bývalou manželku napadl, a podobně se choval také ke své současné ženě. Policisté ale vždy přijeli, zkontrolovali situaci a odjeli. Nikdy nebyl za nic stíhaný,“ uvedl muž, který se manželem oběti dlouhodobě přátelil.

Důvodem k hádce byl podle jeho slov především majetek. „Splácel hypotéku na dům, ve kterém žili v Kyjově, ten však na něj nebyl napsaný. Po rozvodu by z něho prakticky nic neměl, a to ho štvalo. Do hádek často zatahovali i děti. Ty raději utíkaly za babičkou, která bydlí poblíž,“ podotkl blízký přítel muže, kterému nyní za vraždu hrozí až 18 let vězení. „Byl velkým fanouškem hokeje, v podstatě flegmatik a své děti měl rád. Jenže s ženskými měl potíž,“ dodal.

V šoku je i soused, který rodinu dlouhodobě zná. „Už dříve jsem několikrát u jejich domu viděl policejní auto. Nepřišlo mi to divné, protože přítel matky oběti je policista a mají baráky vedle sebe. Lidé v okolí věděli, že se dvojice rozvádí, ale nenapadlo mě, že mezi sebou mají tak vyhrocené vztahy. Denně kolem jejich domu chodím a nikdy jsem neslyšel křik,“ poznamenal.

Muže poslal soud do vazby

Ženu běžně potkával na ulici s dětmi v doprovodu babičky. „Nebyl na nich vidět ani náznak nějakých starostí. Pro nás všechny je to smutné a bolestivé. Dobře znám i areál, kam muž zavražděnou odvezl. Od domu manželů je vzdálený asi jeden a půl kilometru. Nedávno vyhořel, teď je tam jen suť a nějaké chemikálie. Likviduje to tam specializovaná firma,“ přiblížil soused.

Podezřelého z vraždy včera Okresní soud v Hodoníně poslal do vazební věznice. „Důvodem je obava, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul stíhání a trestu,“ informoval mluvčí soudu Petr Motyčka.

Policisté pokračují ve vyšetřování, další podrobnosti však odmítají sdělit. „Nashromáždili jsme informace, které vyhodnocujeme. Vyjadřovat se k nim nyní nebudeme,“ řekl mluvčí Malášek.

Podle bývalého jihomoravského kriminalisty Vladimíra Matouška je případ z Kyjova spíše ojedinělý. „Situací, kdy vrah někam tělo odveze a zahrabe, moc není. K útokům dochází v afektu a pachateli záhy dojde, že zavraždil partnera. Je mu to líto a zavolá policii. Vzpomínám si na případy, kdy nám takto mnozí muži plakali na služebně, že jim teď nemá kdo vařit a prát,“ zavzpomínal Matoušek.

Expert: Násilí nepřihlížejte

Smutnou zprávu o čtvrteční vraždě umocnil fakt, že jde o druhý takový případ na Kyjovsku za poslední dva roky. V březnu 2017 spustili policisté pátrání po dvaačtyřicetileté ženě z Nechvalína. Tělo matky dvou nezletilých dětí se nikdy nenašlo a manžel krátce po jejím zmizení spáchal sebevraždu.

Vyšetřování tak kriminalisté uzavřeli v prosinci s tím, že ženu zabil právě manžel, se kterým měla dlouhodobější neshody. „Dobře si na tento případ všichni vzpomínáme. Jsme v šoku, že je na Kyjovsku takových nešťastných událostí víc,“ řekl další ze sousedů rodiny z Kyjova, který v místě bydlí přes 50 let.

Podle jednatele brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí Vladimíra Vedry patří k varujících signálům, kdy je potřeba vyhledat pomoc, stupňující se agrese ze strany partnera. „Právě případy, kdy děti přijdou o oba rodiče jako teď v Kyjově, se často snažíme motivovat oběti, aby začaly něco dělat a násilí jen nepřihlížely. Snáze totiž mohou své děti dostat do podobného neštěstí,“ konstatoval Vedra.

V Jihomoravském kraji jde letos už o šestou vraždu. V lednu například zadrželi policisté ženu v Křepicích na Břeclavsku, která podle vyšetřovatelů zavraždila manžela. Policisty přivolala sama a tvrdila, že k činu ji vyzvala její mrtvá matka. Dvě mrtvá těla pak nalezli kriminalisté na konci března po střelbě v Ostopovicích na Brněnsku. Muž zastřelil svou matku a pak obrátil zbraň proti sobě.