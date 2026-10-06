Obžalovaná loni 1. června podle státního zastupitelství pod záminkou pořízení fotografie přiměla muže, aby se posadil na zábradlí mostu. Následně ho srazila do několikametrové hloubky a po pádu ho dál fyzicky napadla.
Poškozený utrpěl vícečetná zranění. Státní zástupce čin kvalifikoval jako pokus o vraždu.
Druhý čin se podle výsledků vyšetřování stal 7. listopadu v pokoji jevišovické ubytovny, kde obžalovaná kuchyňským nožem opakovaně napadla jiného poškozeného.
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Student ubodal šedesáti ranami muže, s nímž se poznal v baru a odešli do bytu
Zasadila mu nejméně 158 bodných a řezných ran, v jejichž důsledku zemřel na vykrvácení a vzduchovou embolii.
Hlavní líčení je nařízeno i na středu.