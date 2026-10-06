Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přes 150 ran nožem. Soud otevře případ brutální vraždy na ubytovně

Autor: ,
  8:41
Krajský soud v Brně

Krajský soud v Brně | foto: ČTK

Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalovaná podle spisu na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí jí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Obžalovaná loni 1. června podle státního zastupitelství pod záminkou pořízení fotografie přiměla muže, aby se posadil na zábradlí mostu. Následně ho srazila do několikametrové hloubky a po pádu ho dál fyzicky napadla.

Poškozený utrpěl vícečetná zranění. Státní zástupce čin kvalifikoval jako pokus o vraždu.

Druhý čin se podle výsledků vyšetřování stal 7. listopadu v pokoji jevišovické ubytovny, kde obžalovaná kuchyňským nožem opakovaně napadla jiného poškozeného.

Student ubodal šedesáti ranami muže, s nímž se poznal v baru a odešli do bytu

Zasadila mu nejméně 158 bodných a řezných ran, v jejichž důsledku zemřel na vykrvácení a vzduchovou embolii.

Hlavní líčení je nařízeno i na středu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Stopy minulosti na dně Vranova. Sucho odkrylo zbytky domů zatopené vesnice

Kvůli nízkému stavu vody vystupují z Vranovské přehrady zdi, základy domů a...

Kvůli suchu klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Bítov. Vidět jsou základy domů, kamenné sklepy či zbytky zdí. „Nádrž je nyní zaplněná asi...

Thajského turistu k smrti vyděsil muž schovaný pod postelí v brněnském hotelu

Policisté zasahovali v hotelu skupiny Czech Inn Hotels v Brně na Šilingrově...

Prsty čouhající zpod postele vyděsily thajského hosta v pětihvězdičkovém brněnském hotelu. Muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se však skutečně ukrýval neznámý...

OBRAZEM: 25 let od posledního „mistráku“ za Lužánkami. Pacanda pálil, Uličný běsnil

Vzpomínka na 30. září 2001. Brněnští fotbalisté tehdy pod názvem FC Stavo...

Lužánky jsou srdce Zbrojovky, hlásají nápisy i část brněnského fotbalového chorálu příznivců tradiční značky. Jenže legendární stadion zeje prázdnotou už čtvrt století. Právě 25 let nazpět se tu...

Přes 150 ran nožem. Soud otevře případ brutální vraždy na ubytovně

Krajský soud v Brně

Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalovaná podle spisu na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí...

6. října 2026  8:41

Strojírenský veletrh ukáže humanoidní roboty, návštěvníci potrápí mozkové závity

Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2023

Loni si návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně mohli zahrát basketbal proti robotovi, letos si ale mohou potrápit i mozkové závity. Průmysl se totiž čím dál více automatizuje,...

6. října 2026  5:57

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

vydáno 6. října 2026

Budějovice - Kometa 5:1. Jasná záležitost, třemi body přispěl k výhře Lantoši

Českobudějovický gólman Klouček v akci proti Brnu.

Osmé kolo hokejové extraligy zakončily České Budějovice úspěšnou dohrávkou. Doma si poradily s brněnskou Kometou výsledkem 5:1. Gólem a dvěma asistencemi přispěl k vítězství jihočeského celku Róbert...

5. října 2026  17:20,  aktualizováno  20:07

Rána pro vysněné spojení Brna se světem. O linku do Frankfurtu dopravci nestojí

Brněnské letiště

Fiaskem skončilo výběrové řízení na leteckou linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem. Nepřihlásil se do něj totiž žádný letecký dopravce. O spojení s obřím německým letištěm usilovalo Brno společně s...

5. října 2026  16:19

Trenér Ústí plácl vlastního hráče. Šéf klubu Hrubý vysvětluje, proč za ním stojí

Zápas Národní basketbalové ligy Sluneta Ústí nad Labem - Pumpa Basket Brno....

Průpovídky, emoce, provokace. A nakonec i trenérovo plácnutí vlastního hráče. Ústecká basketbalová Sluneta má za sebou vypjatou ligovou bitvu s Brnem, její generální manažer Tomáš Hrubý se za kouče...

5. října 2026  15:36

Stopy minulosti na dně Vranova. Sucho odkrylo zbytky domů zatopené vesnice

Kvůli nízkému stavu vody vystupují z Vranovské přehrady zdi, základy domů a...

Kvůli suchu klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Bítov. Vidět jsou základy domů, kamenné sklepy či zbytky zdí. „Nádrž je nyní zaplněná asi...

5. října 2026  15:13

Onkologický ústav by nebyl bez maminky Bakešové, v Brně bude mít sochu

Lucie Bakešová na fotce Vladimíra Jindřicha Bufky v roce 1913.

Pověsti nejlepší nemocnice určené pro léčbu a výzkum rakoviny se u nás jednoznačně těší brněnský Masarykův onkologický ústav (MOÚ). Bez vize a úsilí významné blanenské rodačky Lucie Bakešové by v...

5. října 2026  14:18

„Zase se z toho Vaška můžete zbláznit...“ Disidentka vzpomíná na setkání s Havlem

Jana Soukupová tančí s Václavem Havlem v Divadle Husa na provázku, když tam v...

Na osobní setkání, při němž došlo i na společný tanec, vzpomíná u příležitosti dnešních nedožitých devadesátin Václava Havla brněnská disidentka a spolupracovnice iDNES.cz Jana Soukupová.

5. října 2026  10:42

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

5. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ochranáři vypustili do Moravy a Dyje očipované jesetery, chtějí je sledovat

Čipování jeseterů malých pro trvalou identifikaci jednotlivých ryb před jejich...

Asi 2 100 jeseterů malých vypustili na čtyřech místech do Dyje a Moravy na Břeclavsku zástupci Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Všechny ryby odchované v Rybníkářství Pohořelice mají čip,...

5. října 2026  9:03

Klub v brněnské Mlýnské se inspiroval Amerikou. Kino a bar nesdílíte s nikým jiným

Ve spolupráci
Brněnský klub Felite se specializuje na soukromé uzavřené akce. Nabízí pokerové...

Najít v Brně místo pro narozeninovou oslavu, firemní večírek nebo teambuilding obvykle znamená vybírat mezi restaurací, barem a pronájmem sálu. Na Mlýnské ulici v Trnité ale funguje také méně obvyklý...

5. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.