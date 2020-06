Byla jsem nervózní a nemohla kouřit, vysvětlila obžalovaná vraždu kojence

V osudný den loni v říjnu žena podle obžaloby pobývala na chatě u kamarádů. S těmi se ale pohádala, a tak jí řekli, ať jde pryč. I se synem v kočárku odešla na čerpací stanici na Hněvkovského ulici v Brně, kde občas přebývali v odstaveném autě. Tam kojence odložila a odešla si koupit zapalovač.

„Měla jsem u sebe jenom dvě koruny a potřebovala jsem si zapálit cigaretu,“ uvedla obžalovaná Š. Z. Na benzince ale neuspěla, a tak se vydala zapalovač hledat zpět do auta.

Když ho nenašla, dítě začala fackovat, potom bít do obličeje a nakonec ho uchopila a jeho hlavou udeřila o madlo u dveří spolujezdce. Tříměsíčnímu synovi začala téct krev z nosu a úst.

„Já si pamatuju, že jsem s ním udeřila jednou, jinak mám tmu. Potom jsem ho přikryla, usnula na pár hodin, a když jsem se probudila, byl úplně studený,“ popsala žena s tím, že to nejspíš udělala i proto, že byla nervózní a potřebovala si zakouřit.

Po probuzení si dítě na památku vyfotila, fotografii poslala kamarádovi a napsala, že je něco špatně, protože malý nedýchá. Ten jí poradil, ať zavolá sanitku.

Dispečink se ji snažil telefonicky navádět k resuscitaci, žena jim ale oznámila, že už je to zbytečné. Záchranáři na místě uvedli, že dítě už je přibližně tři hodiny po smrti a přivolali policii.

Žena, která se pohybovala mezi lidmi bez domova a jejím jediným příjmem byla peněžitá pomoc v mateřství, v přípravném řízení uvedla, že by si přála co nejmenší trest a že nechce jít do vězení. Vyjádřila lítost nad svým činem a řekla, že kdyby to bylo možné, chtěla by, aby se událost nikdy nestala. Hlavní líčení bude pokračovat v pátek.