Za vraždu partnerky na ulici hrozí muži 20 let, čin podle policie plánoval

Dvaačtyřicetiletého pachatele zadrželi policisté hned v pondělí poté, co v Mostecké ulici v takzvaném brněnském Bronxu ubodal ženu. „Podle prvotních informací se obě strany konfliktu znaly,“ zmínili policisté na síti X.
Ve středu kriminalisté muže obvinili z vraždy, kterou spáchal po předchozím uvážení, za což mu hrozí až dvacetiletý pobyt za mřížemi. „Podali jsme státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na vzetí do vazby. Vazební zasedání proběhne dnes po poledni,“ uvedli ráno policisté.
Pobodanou ženu se snažili oživit policisté, po nich také záchranáři. „Přes veškerou snahu zdravotníků se bohužel nepodařilo obnovit její životní funkce, podlehla vážným zraněním,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.
Podle svědků, jež citovaly Novinky.cz, útokem vyvrcholil spor partnerské dvojice, která měla šestiletou holčičku. Muž, který se nedávno vrátil z vězení, prý na svou třicetiletou partnerku žárlil a týral ji.