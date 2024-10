Soud rozhodne o vazbě studenta, který ubodal muže po nočním seznámení v baru

V sobotu vraždil, v pondělí ho zadrželi a nyní se rozhodne o jeho vzetí do vazby. Městský soud v Brně posoudí případ mladíka, kterého policisté obvinili, že v Brně brutálně ubodal muže, který jej po nočním seznámení v baru pozval k sobě do bytu. Útočníkovi hrozí 15 až 20 let vězení.