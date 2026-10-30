Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hladina Vranova klesla o deset metrů, vodohospodáři už musí zasáhnout

Karolína Kučerová
  6:43
Zbytky zatopené vesnice se znovu vynořují z vody, procházky po obnaženém dně ale nejsou jediným důsledkem sucha. Vranovská přehrada je naplněná ani ne ze třetiny a podobné potíže má také Vír, jeden z hlavních zdrojů pitné vody pro Brno. Zásobování domácností zatím ohrožené není. Co se ale stane, pokud déšť a sníh nepřijdou ani v dalších měsících?

Deset metrů. Zhruba o tolik je v současné chvíli oproti ideálnímu stavu snížená hladina vodní nádrže Vranov na Znojemsku. Díky úbytku vody sice mohou lidé vyrazit na procházku k pozůstatkům zatopené vesnice Bítov, které jsou běžně schované pod hladinou, pro vodohospodáře však tento stav představuje vykřičník.

Sucho proměnilo Vranovskou přehradu na Znojemsku. Oproti ideálnímu stavu je její hladina o deset metrů níž. (21. října 2026)
Sucho proměnilo Vranovskou přehradu na Znojemsku. Oproti ideálnímu stavu je její hladina o deset metrů níž. (21. října 2026)
Sucho proměnilo Vranovskou přehradu na Znojemsku. Oproti ideálnímu stavu je její hladina o deset metrů níž. (21. října 2026)
Sucho proměnilo Vranovskou přehradu na Znojemsku. Oproti ideálnímu stavu je její hladina o deset metrů níž. (21. října 2026)
Sucho proměnilo Vranovskou přehradu na Znojemsku. Oproti ideálnímu stavu je její hladina o deset metrů níž a sucho odkrylo zbytky zatopené vesnice Bítov. (21. října 2026)
23 fotografií

Asi stovka tisíc obyvatel na Znojemsku a Třebíčsku totiž z nádrže odebírá pitnou vodu, a pokud se stav do budoucna nezlepší, mohlo by to dodávku ohrozit. Slabší deště v posledních několika dnech na situaci nemají takřka žádný vliv. Povodí Moravy, které nádrž spravuje, chce proto snížit odtok vody a tím omezit další úbytek.

„Vranov je v současné chvíli naplněný z 28 procent ze zásobního prostoru a my jsme si vědomi vážné situace. Požádali jsme komisi pro sucho Jihomoravského kraje o povolení mimořádné manipulace s vodou. Tím bychom snížili odtok ze současných třech kubíků za sekundu na dva. Zatím je toto povolení v procesu, řeší se totiž i s rakouskou stranou a to chvíli trvá,“ popisuje situaci mluvčí Jana Kučerová.

Zároveň zdůrazňuje, že se jedná zatím jen o preventivní opatření, nikoliv o řešení akutní krize. „V současné době máme dostatek vody na pokrývání potřeb vodárenských společností a na zásobení obyvatelstva pitnou vodou,“ ubezpečuje.

Sucho proměnilo Vranovskou přehradu na Znojemsku. Oproti ideálnímu stavu je její hladina o deset metrů níž a sucho odkrylo zbytky zatopené vesnice Bítov. (21. října 2026)

Připouští ale, že by se to mohlo do budoucna změnit. Konkrétně v případě, kdy by po zbytek roku i začátkem toho příštího nebylo dostatek srážek, jak je tomu doposud. „A pokud by k tomu opět nastalo suché jaro a léto, už by to byl velký problém. Věříme ale, že k takovému scénáři nedojde a nádrž se naplní v zimě díky srážkám a sněhové pokrývce. Jeden přítok Dyje navíc proudí z Rakouska, čímž se zvyšuje šance, že se nasytí vodou. Pokud by totiž u nás sucho přetrvávalo, u našich sousedů tomu tak být nemusí,“ sděluje Kučerová.

Stopy minulosti na dně Vranova. Sucho odkrylo zbytky domů zatopené vesnice

Jenže jak ukázala uplynulá zima, jisté to není. Ostatně sama Kučerová zmiňuje, že současné problémy s poklesem vody a se suchem začaly už právě v tomto období. „V zimě bylo málo sněhu a neproběhlo pak jarní tání, kdy se mají vodní toky a díla nasytit. Od poloviny února navíc přišel rychlý nástup jara, načež následovalo velmi suché léto. Už tehdy jsme museli odtok z Vranova snížit z běžných šesti kubíků za sekundu na současnou polovinu,“ podotýká Kučerová.

Dyje, jež nádrž napájí, má navíc velmi nízký průtok. Podobně jsou na tom i další řeky v regionu, všechny mají průtok na 10 až 30 procentech dlouhodobých říjnových průměrů. Aby se situace zlepšila, budou potřeba vydatné plošné srážky trvající týdny.

V pozoru jsou i na Víru

Na to ale vodohospodáři spoléhat nemohou, proto založili pracovní skupinu, v rámci níž se společně s vodárenskými společnostmi připravují další kroky. Dodávky vody totiž musí zůstat prioritou.

„Projednávali jsme aktualizované matematické simulace vývoje situace na několika nádržích, ve kterých jsme použili skutečné hodnoty přítoků z roku 2017 či 2018 (tehdy kvůli suchu také výrazně klesly hladiny nádrží a vodních toků, pozn. red). Projednali jsme tedy prognózy, možná opatření, vývoj potřeby dodávek vody v nejbližších měsících i teoretický scénář extrémního sucha,“ říká ředitel Povodí Moravy David Fína s tím, že skupina se minulý týden sešla podruhé.

Sucho proměnilo Vranovskou přehradu na Znojemsku. Oproti ideálnímu stavu je její hladina o deset metrů níž a sucho odkrylo zbytky zatopené vesnice Bítov. (21. října 2026)

Jednou z dalších nádrží, u níž řeší vážný stav je Vír; množství vody tam je v současné chvíli na 43 procentech ze zásobního prostoru. Ačkoliv leží na Žďársku na Vysočině, pro Brno a jeho okolí představuje jeden ze dvou hlavních pilířů zásobování pitnou vodou. V pozoru jsou proto vodohospodáři i zde. Už od září na Víru zavedli regulační stupeň, tedy snížení odtoku do řeky Svratky na nezbytné minimum 650 litrů za sekundu.

Na vlhké Vysočině chybí 270 milimetrů vody. Odborníci se chystají na možnou krizi

„Na základě předpokládaného vývoje odběrů vody dodaného provozovatelem vodárenské soustavy tu nyní propočítáváme návrh mimořádné manipulace, podobně jako u Vranova. Zkoumáme, za jakých podmínek a v jaké výši omezit odtok z nádrže do řeky Svratky tak, aby byla zachována její ekologická funkce,“ přibližuje Fína. I v tomto případě se zatím jedná o prevenci, dodávka pitné vody v současné chvíli ohrožena není. Kučerová navíc dříve zmínila, že nádrž je takto schopna překonat i několik suchých let.

Málo vody ve Víru a snížený odtok do Svratky přispívá i k nižší hladině Brněnské přehrady. Ta je teď naplněna z asi 83 procent.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Volební skandál v Brně. Nezapočetli přes tisíc hlasů, ANO mělo mít o mandát méně

Premium
ilustrační snímek

Že se při sčítání hlasů stane chyba a komisaři zapomenou započíst pár jednotek či desítek hlasů, je situace, která se opakuje každé volby. I proto je při jakémkoli podezření možné podat stížnost...

VIDEO: Sucho proměnilo Vranovskou přehradu. Podívejte se, jak vypadá z výšky

Hrad Bítov na Znojemsku v údolí Želetavky v podzimním hávu při východu slunce....

Jako z pohádkového světa, kde vládnou temné síly. Tak nyní působí krajina kolem vyschlé Vranovské přehrady na Znojemsku. Sucho ji úplně proměnilo a odkrylo zbytky zatopené vesnice Bítov. Pohled z...

Brněnskou arénu firma předala, přestože není dokončená. A první velká akce se blíží

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Kolem nové brněnské arény za sedm miliard korun u veletržního areálu je stále stavební ruch, přestože od neděle je už stavba předaná, jako by šlo o dokončené dílo. To ale stále není a provozovatel...

Studenti v Brně vyhlásili výstražnou stávku, chtějí ji rozšířit po celém Česku

Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v...

Studenti napříč Českem chystají na úterý 3. listopadu výstražnou stávku proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Její vyhlášení oznámila ve středu na brněnském náměstí Svobody...

Studenti vyšli do ulic na podporu ČT a ČRo, chystají se i na listopadovou stávku

Setkání studentů na podporu veřejnoprávních médií před budovou Filosofické...

Stovky studentů se dnes v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech shromáždily na podporu České televize a Českého rozhlasu. Ke stávkové pohotovosti, kterou jako první vyhlásila pražská DAMU se přidaly...

Hranice Asie? Poláci něco posílali Rakušákům přes Brno? Podivný radar rozjel fantazii

Zvláštní meteorolický jev od Polska až do Rakouska rozvířil ve středu 28. října...

Hranice mezi Evropou a Asií, tajné zásilky mezi Polskem a Rakouskem, a dokonce i narážky na ovlivňování počasí. Neobvyklý pás srážek na středečním radaru rozjel fantazii diskutujících. Někteří se mu...

29. října 2026  17:31

Jeskyňáři v Moravském krasu zřejmě našli místo, kde v podzemí vzniká řeka Punkva

Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen...

Jeskynní potápěči v Amatérské jeskyni v Moravském krasu s největší pravděpodobností objevili místo, kde spojením Sloupského potoka a Bílé vody vzniká řeka Punkva. Dosud se to přesně nevědělo. Zároveň...

29. října 2026  15:53

S malými dětmi studovat vysokou? Jde to. Lékařka radí, kde hledat peníze i úlevy

Zubní lékařka Magdaléna Klusáková vystudovala stomatologii na mateřské s třemi...

Tři děti se jí narodily během sedmi let studia medicíny. Magdaléna Klusáková ale i tak školu dokončila a dnes pracuje jako dětská zubní lékařka. Podle ní přitom řada studentů netuší, že studující...

29. října 2026

Čtyři muži a čtyři firmy čelí obžalobě za nelegální dovoz odpadu z Německa

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

Žalobkyně Okresního státního zastupitelství v Bruntále podala obžalobu na čtyři muže a čtyři firmy v kauze nelegálního dovozu stovek tun odpadu z Německa. Podle vyšetřovatelů organizovaná skupina...

29. října 2026  14:11,  aktualizováno  14:37

Zastupitel chce řešit prodej stadionu Zbrojovce. Pro klub zároveň pracuje

Premium
Nový zastupitel Brna Lukáš Winkler chce řešit prodej zchátralého stadionu...

Nováček brněnské politiky, hnutí Za Lužánky, šel do voleb s cílem pomoci soukromému investičnímu záměru majitele fotbalové Zbrojovky Vojtěcha Kačeny. Ten chce na městských pozemcích s ruinami...

29. října 2026  12:25

Masér Artisu odhaluje zákulisí kabiny. Pobavil Nádvorníka, poznal i Real Madrid

Masér brněnského Artisu Bedřich Dráždil po utkání s Teplicemi. (24. října 2026)

Připraví pití, srovná ručníky a rozehřeje si dlaně. Sedmadvacetiletý masér Bedřich Dráždil zná tajemství kabiny brněnského Artisu, pod pokličku teď nechává nahlédnout i fanoušky. Jeho videa baví...

29. října 2026

S kufrem plným konopí ujížděl muž bez řidičáku dvoustovkou, uvázl v kolejišti

Řidič bez oprávnění ujížděl policistům z Mutěnic směrem na Hodonín rychlostí až...

Nejdřív prudce brzdil, vzápětí znovu šlápl na plyn. Když řidič seatu v noci na neděli ujížděl před policisty na Hodonínsku, místy se řítil až dvoustovkou a riskantně kličkoval mezi ostatními auty....

29. října 2026  10:33

Nové vedení Brna slibuje omezení aut i více bytů. Chce oprášit projekty ze šuplíku

Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu. (23....

Za největší slib nastupující koalice pod vedením lidovců se dá označit zlevnění šalinkarty na čtvrtinu, tedy 1 200 korun pro Brňany za rok. Novinka má být zejména motivací pro všechny, kteří si dosud...

29. října 2026  5:17

Pardubice zlomily ligového nováčka až po poločase. Brňanům končí vítězná šňůra

Isaac Davidson z Pardubic zakončuje na plzeňský koš, brání František Váňa.

Vicemistři z Pardubic zvítězili v 9. kole ligy basketbalistů nad plzeňským nováčkem 98:74 a upevnili si druhé místo za Slavií. Favorit přitom zápas rozhodl až ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál drtivým...

28. října 2026  22:01,  aktualizováno  29. 10.

Žabiny zvítězily v Eurocupu i potřetí, další tři české týmy vysoko prohrály

Kateřina Zeithammerová ze Žabin Brno jako hráčka zápasu s Charnay Basket

Basketbalistky Žabin Brno vyhrály v Eurocupu i třetí zápas a vedou tabulku skupiny A. České vicemistryně zvítězily ve Francii nad dosud rovněž neporaženým Charnay 81:74, jejich španělská opora Paula...

28. října 2026  23:23,  aktualizováno  29. 10.

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Sváteční střelec Aubrecht zaskočil Brno. Ani nevím, jak slavit gól, smál se bek

Hráči Třince slaví vítězný gól na ledě Komety Brno.

Když dostal přihrávku od Libora Hudáčka, stačilo mu správně nastavit hokejku. David Aubrecht se proti brněnské Kometě dočkal zdvojnásobení svého extraligového střeleckého konta. Dal druhý gól ve...

28. října 2026  22:18

Nevěstince mizí, sexbyznys se stěhuje do bytů. Moulin Rouge už má nové obyvatele

Premium
Nejznámější erotický podnik v Brně brzy vystřídá devítipatrový polyfunkční...

Z chabě osvětlených pokojíků, kde se dříve střídali zákazníci, jsou dnes byty, penziony nebo opuštěné budovy. Proměna někdejších nevěstinců ale neznamená, že sexbyznys z jižní Moravy zmizel. Jen se...

28. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.