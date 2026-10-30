Hladina Vranova klesla o deset metrů, vodohospodáři už musí zasáhnout

Deset metrů. Zhruba o tolik je v současné chvíli oproti ideálnímu stavu snížená hladina vodní nádrže Vranov na Znojemsku. Díky úbytku vody sice mohou lidé vyrazit na procházku k pozůstatkům zatopené vesnice Bítov, které jsou běžně schované pod hladinou, pro vodohospodáře však tento stav představuje vykřičník.
Asi stovka tisíc obyvatel na Znojemsku a Třebíčsku totiž z nádrže odebírá pitnou vodu, a pokud se stav do budoucna nezlepší, mohlo by to dodávku ohrozit. Slabší deště v posledních několika dnech na situaci nemají takřka žádný vliv. Povodí Moravy, které nádrž spravuje, chce proto snížit odtok vody a tím omezit další úbytek.
„Vranov je v současné chvíli naplněný z 28 procent ze zásobního prostoru a my jsme si vědomi vážné situace. Požádali jsme komisi pro sucho Jihomoravského kraje o povolení mimořádné manipulace s vodou. Tím bychom snížili odtok ze současných třech kubíků za sekundu na dva. Zatím je toto povolení v procesu, řeší se totiž i s rakouskou stranou a to chvíli trvá,“ popisuje situaci mluvčí Jana Kučerová.
Zároveň zdůrazňuje, že se jedná zatím jen o preventivní opatření, nikoliv o řešení akutní krize. „V současné době máme dostatek vody na pokrývání potřeb vodárenských společností a na zásobení obyvatelstva pitnou vodou,“ ubezpečuje.
Připouští ale, že by se to mohlo do budoucna změnit. Konkrétně v případě, kdy by po zbytek roku i začátkem toho příštího nebylo dostatek srážek, jak je tomu doposud. „A pokud by k tomu opět nastalo suché jaro a léto, už by to byl velký problém. Věříme ale, že k takovému scénáři nedojde a nádrž se naplní v zimě díky srážkám a sněhové pokrývce. Jeden přítok Dyje navíc proudí z Rakouska, čímž se zvyšuje šance, že se nasytí vodou. Pokud by totiž u nás sucho přetrvávalo, u našich sousedů tomu tak být nemusí,“ sděluje Kučerová.
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Jenže jak ukázala uplynulá zima, jisté to není. Ostatně sama Kučerová zmiňuje, že současné problémy s poklesem vody a se suchem začaly už právě v tomto období. „V zimě bylo málo sněhu a neproběhlo pak jarní tání, kdy se mají vodní toky a díla nasytit. Od poloviny února navíc přišel rychlý nástup jara, načež následovalo velmi suché léto. Už tehdy jsme museli odtok z Vranova snížit z běžných šesti kubíků za sekundu na současnou polovinu,“ podotýká Kučerová.
Dyje, jež nádrž napájí, má navíc velmi nízký průtok. Podobně jsou na tom i další řeky v regionu, všechny mají průtok na 10 až 30 procentech dlouhodobých říjnových průměrů. Aby se situace zlepšila, budou potřeba vydatné plošné srážky trvající týdny.
V pozoru jsou i na Víru
Na to ale vodohospodáři spoléhat nemohou, proto založili pracovní skupinu, v rámci níž se společně s vodárenskými společnostmi připravují další kroky. Dodávky vody totiž musí zůstat prioritou.
„Projednávali jsme aktualizované matematické simulace vývoje situace na několika nádržích, ve kterých jsme použili skutečné hodnoty přítoků z roku 2017 či 2018 (tehdy kvůli suchu také výrazně klesly hladiny nádrží a vodních toků, pozn. red). Projednali jsme tedy prognózy, možná opatření, vývoj potřeby dodávek vody v nejbližších měsících i teoretický scénář extrémního sucha,“ říká ředitel Povodí Moravy David Fína s tím, že skupina se minulý týden sešla podruhé.
Jednou z dalších nádrží, u níž řeší vážný stav je Vír; množství vody tam je v současné chvíli na 43 procentech ze zásobního prostoru. Ačkoliv leží na Žďársku na Vysočině, pro Brno a jeho okolí představuje jeden ze dvou hlavních pilířů zásobování pitnou vodou. V pozoru jsou proto vodohospodáři i zde. Už od září na Víru zavedli regulační stupeň, tedy snížení odtoku do řeky Svratky na nezbytné minimum 650 litrů za sekundu.
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„Na základě předpokládaného vývoje odběrů vody dodaného provozovatelem vodárenské soustavy tu nyní propočítáváme návrh mimořádné manipulace, podobně jako u Vranova. Zkoumáme, za jakých podmínek a v jaké výši omezit odtok z nádrže do řeky Svratky tak, aby byla zachována její ekologická funkce,“ přibližuje Fína. I v tomto případě se zatím jedná o prevenci, dodávka pitné vody v současné chvíli ohrožena není. Kučerová navíc dříve zmínila, že nádrž je takto schopna překonat i několik suchých let.
Málo vody ve Víru a snížený odtok do Svratky přispívá i k nižší hladině Brněnské přehrady. Ta je teď naplněna z asi 83 procent.