Z Vranovské přehrady vytáhli pračky i pádla, celkem přes čtyři tuny odpadu

Mezi nalezeným odpadem jsou pneumatiky, velké množství skla a plastů, kovové barely, zbytky pramic a pádel nebo staré domácí spotřebiče, dokonce i pračky. „Jde tedy o velmi pestrou směs odpadu, který do vodní nádrže rozhodně nepatří,“ upozorňuje mluvčí Povodní Moravy Jana Kučerová.
O tom, kdo za nepořádek ve vodě může, mají vodohospodáři jasno. „Z naprosté většiny jde o odpad, který se do přehrady dostal v důsledku lidské činnosti. Nejedná se o materiál, který by do nádrže přinesla povodeň nebo jiné přirozené procesy. Nasvědčuje tomu také srovnání s vodárenskými nádržemi, ke kterým nemá veřejnost přístup a platí tam ochranná pásma se zákazem vstupu,“ říká Kučerová.
Tam se totiž s podobným množstvím a charakterem odpadu nesetkávají, a to i přesto, že i do nich přitékaly povodňové průtoky. „Nalezené předměty jsou tak jednoznačným důkazem nezodpovědného přístupu některých lidí k přírodě a vodnímu prostředí,“ zdůrazňuje mluvčí Povodí.
S úklidem Vranovské přehrady budou pracovníci Povodí Moravy pokračovat i nadále, dokud to dovolí povětrnostní podmínky a hladina nezamrzne. „Úklid je velmi náročný, a to i kvůli přístupu k odpadu. Kromě běžné techniky tak používáme i pracovní loď s hydraulickou rukou,“ řekl ředitel závodu Dyje Petr Havlík.
Hladina Vranova je o 10,8 metru níže oproti plnému stavu. Povodí proto na začátku listopadu omezilo odtok na mimořádné minimum, manipulaci schválila komise Jihomoravského kraje pro sucho. Cílem je uchovat zásoby vody pro vodárenské účely. Snížení odtoku od listopadu do března 2027 umožní podle výpočtů ušetřit přibližně 4,5 milionu metrů krychlových vody.
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Hladina Vranova klesla o deset metrů, vodohospodáři už musí zasáhnout
Úklid okolí vodních toků a nádrží je pro vodohospodáře běžnou součástí jejich práce. Nízké hladiny však nyní umožňují dostat se i k místům, která bývají za běžných podmínek pod vodou nebo hůře přístupná.
Na vodní nádrži Vír, která se stejně jako Vranov potýká s výrazným poklesem hladiny, letos vodohospodáři odstranili přibližně 50 m3 naplaveného dřeva a zhruba 500 kilogramů odpadků v okolí nádrže.
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Stopy minulosti na dně Vranova. Sucho odkrylo zbytky domů zatopené vesnice
Mimořádné práce se neomezují pouze na vodní nádrže. Třeba v Kuřimi pracovníci Povodí Moravy uklidili vyschlou část Kuřimky, kde odstraňovali mimo jiné betonové konstrukce a přehrážky.
Na dalších vodních tocích se odpad sbírá průběžně, ať už při běžných kontrolách, nebo na základě upozornění veřejnosti.
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22. října 2026