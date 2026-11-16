Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Smlouva z 50. let je neplatná, rozhodl soud a vrátil dům Židovské obci Brno

Autor: ,
  14:52
Sledovat iDNES.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Budova bývalého spolkového domu v Brně na Kolišti se vrátí do rukou Židovské obci Brno. Ta v pondělí u Městského soudu v Brně uspěla s tvrzením, že kupní smlouva z roku 1957, kterou tehdejší obec dům prodala státu, je neplatná. Budovu má nyní v držení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který se proti rozhodnutí odvolá.

Spolkový dům nejprve v roce 1941 obci zabavili nacisté, český stát jej sice židovské obci v roce 1946 vydal, ale pouze formálně a pokračoval v užívání domu.

„Před převratem v roce 1948 stát projevil vůli platit obci nájem, a to i zpětně od roku 1945. Celková suma za nájemné vypočítané až do roku 1952 přesáhla 778 tisíc korun,“ uvedla v odůvodnění soudkyně Hana Střítecká.

Doplnila, že už v roce 1953 stát tlačil na Státní úřad pro věci církevní, aby u židovské obce zajistil bezúplatné užívání budovy a v roce 1957 obec donutil podepsat smlouvu o prodeji. Zásadní přitom bylo, že vrácení budovy se fakticky nikdy neuskutečnilo, protože stát ji celou dobu využíval.

Tuto smlouvu nyní soud označil za neplatnou, protože podle platných vnitřních předpisů tehdejší židovské obce musel prodej majetku schválit její výbor, což se nestalo. Podmínky prodeje navíc byly pro židovskou obec velmi nevýhodné, protože stát za budovu zaplatil 320 tisíc korun.

„Myslím, že dnešní rozsudek je dobrou zprávou pro právní stát v České republice, protože se jím napravuje křivda, která vznikla už v roce 1941 v důsledku zásahu nacistického režimu. Je jedním ze znaků právního státu, aby křivdy z období holokaustu nepřetrvávaly do dnešní doby v žádné podobě,“ řekl právní zástupce Židovské obce Brno Pavel Kandalec.

Budovu na Kolišti spravuje ÚZSVM, delší dobu už je ale nevyužitá. Právní zástupce úřadu Roman Růžička uvedl, že úřad se proti rozsudku pravděpodobně odvolá ke Krajskému soudu v Brně.

„Myslím, že soud nedostatečně vyhodnotil otázku, že církevní restituce v roce 2012 s konečnou platností vyřešily otázku vracení různých církevních majetků. Některé majetky vydaly, za jiné poskytly peněžitou náhradu, takže se domnívám, že rozsudek není správný,“ uvedl Růžička. V tomto případě Židovská obec Brno už v minulosti neuspěla v restitučním řízení.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Umělá inteligence rozluštila zápisky génia z Brna. Matematik předběhl svou dobu

Umělá inteligence (AI) pomáhá vědcům porozumět zápiskům rakouského matematika...

Umělá inteligence (AI) pomáhá vědcům porozumět zápiskům rakouského matematika Kurta Gödela, rodáka z Brna, který změnil matematiku. Jeho zápisníky mají 1009 stran a z velké části jsou psané...

Ubodala muže 158 ranami, jiného shodila z mostu. Dostala výjimečný trest a detenci

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem...

Krajský soud v Brně dnes uložil třiatřicetileté Lucii Hrdové za loňskou vraždu a dřívější pokus o vraždu na Znojemsku výjimečný trest 22 let vězení. Po jeho odpykání poputuje do zabezpečovací detence.

Nedostanou se na schody u svého domu. SVJ je zatarasilo lešenářskými trubkami

Premium
Bytové družstvo v ulici Musorgského brněnských Kohoutovicích uzavřelo schodiště...

Spor o to, kdo se má starat o schodiště u bytových domů, vyřešili v brněnských Kohoutovicích po svém. Družstvo, kterému patří, ho zatarasilo lešenářskými trubkami.

Z Vranovské přehrady vytáhli pračky i pádla, celkem přes čtyři tuny odpadu

Pracovníci Povodí Moravy z břehů vodní nádrže Vranov sesbírali už čtyři a půl...

Pokles hladin řek a vodních nádrží odhaluje nejen pozůstatky zatopených staveb, ale také odpad, který byl doposud ukrytý pod vodní hladinou. Povodí Moravy proto využívá současné suché období k...

Drama na D1: řidiči nedávali pozor, hasiči zasahující u nehody uskakovali za svodidla

Řidiči na D1 nesledovali provoz, hasič zasahující u nehody museli uskakovat

Prokličkovat místem nehody se na poslední chvíli snažilo rovnou několik řidičů, kteří si včas nevšimli, kam se blíží a co se před nimi děje. Jen se štěstím se všem nebezpečným situacím vyhnuli...

Smlouva z 50. let je neplatná, rozhodl soud a vrátil dům Židovské obci Brno

ilustrační snímek

Budova bývalého spolkového domu v Brně na Kolišti se vrátí do rukou Židovské obci Brno. Ta v pondělí u Městského soudu v Brně uspěla s tvrzením, že kupní smlouva z roku 1957, kterou tehdejší obec dům...

16. listopadu 2026  14:52

Brno mělo jiné priority a vozovna MHD chátrala, dnes oprava stojí čtyřnásobek

Vozovna MHD v Brně-Komín je v havarijním stavu.

Modernizace vozovny MHD v brněnské části Komín bude pro město hodně nákladná, protože politici řešení problému dlouhá léta odkládali. Od začátku přitom věděli, že budova je v havarijním stavu a...

16. listopadu 2026  14:17

Trať měla být první v zemi s dvoustovkou, plán Správy železnic ale padl

ilustrační snímek

V roce 2020 tvrdila Správa železnic, že trať mezi Brnem a Břeclaví bude po nezbytných úpravách první v Česku, kde vlaky posviští rychlostí až 200 kilometrů v hodině. To se ale nestalo a plánované...

16. listopadu 2026  12:03

Řidič se chtěl se přetlačovat s policejním autem, pak zařadil zpátečku a prchal

Šofér se chtěl se přetlačovat s policejním autem, pak zařadil zpátečku

Dopravním policistům neunikla jedna známá tvář z Vyškovska sedící za volantem staršího Opelu. Věděli, že muž tam kvůli zákazu řízení nemá co dělat. V minulosti mu vyšel opakovaně pozitivní test na...

16. listopadu 2026  10:36

Nákladní vlak v Brně ráno projel návěstidlo, hrozila srážka s jinou soupravou

Vlaky v Brně zastavily 125 metrů od sebe. (16. listopadu 2026)

Pouhých 125 metrů od sebe zastavily v pondělí ráno v Brně dvě vlakové soupravy. Lokomotiva táhnoucí za sebou na vagonech automobily projela návěstidlo zakazující další jízdu. Případ řeší Drážní...

16. listopadu 2026  9:17

Brno není pro každého. Netypickou hru vymyslel mladík, který chtěl být hackerem

Režisér a programátor Martin Modrý

Vystudoval režii na Janáčkově akademii múzických umění, ale zároveň také herní design a média na Vysokém učení technickém v Brně, čehož je výsledkem mimo jiné aplikace BrnoMatch. Vedle divadla tak...

15. listopadu 2026  12:43

Dojemné gesto v Brně. Hvězda sci-fi seriálu odhalila fanynce tajemství z obálky

Herečka Amanda Tappingová na Comic-Conu Brno & Junior (14. listopadu 2026)

Historie se opakuje. Alespoň na Comic-Conu v Brně, který navštívila herečka Amanda Tappingová, představitelka Samanthy Carterové z amerického seriálu Hvězdná brána. Stejně jako jejího seriálového...

15. listopadu 2026  10:28

Umělá inteligence rozluštila zápisky génia z Brna. Matematik předběhl svou dobu

Umělá inteligence (AI) pomáhá vědcům porozumět zápiskům rakouského matematika...

Umělá inteligence (AI) pomáhá vědcům porozumět zápiskům rakouského matematika Kurta Gödela, rodáka z Brna, který změnil matematiku. Jeho zápisníky mají 1009 stran a z velké části jsou psané...

15. listopadu 2026  8:19

Brněnský Comic Con slaví výročí několika filmů, přijel i herec z Pána prstenů

Zástupy fanoušků fantasy, sci-fi či asijské mangy v kostýmech i v civilu se v...

Zástupy fanoušků fantasy, sci-fi či asijské mangy v kostýmech i v civilu se v sobotu vydaly na brněnské výstaviště, kde začal festival Comic Con Brno & Junior. Letošní ročník pořadatelé věnují třem...

14. listopadu 2026  15:48

Po požáru bytu v Brně ošetřili 11 lidí, jeden člověk má vážné popáleniny

Hasiči v Brně likvidovali požár bytu, jeden člověk utrpěl vážná zranění (14....

Jihomoravští hasiči v sobotu po 08:00 likvidovali požár bytu v prvním patře bytového domu na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích. Po jejich příjezdu šlehaly z oken plameny a policisté už evakuovali...

14. listopadu 2026  11:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

V Brně letos propukla pravá vánoční atmosféra ještě před polovinou listopadu. Na několika místech v centru města odstartovaly v pátek tradiční trhy. Jihomoravská metropole je v tomto ohledu prvním...

14. listopadu 2026  10:40

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

13. listopadu 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×