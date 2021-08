Volby na jižní Moravě slibují vyostřený souboj pěti „těžkých vah“

Poslední šanci doručit na krajské úřady kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny měly politické strany v úterý. A některé seznamy ladily do poslední chvíle. A třeba Přísaha – nováček a prozatímní kometa předvolební scény – definitivně potvrdila, že jihomoravským lídrem se stane hlavní tvář hnutí Robert Šlachta.



Bývalý elitní policista z Pohořelic na Brněnsku se tak zapojí do ostré bitvy „těžkých vah“. O hlasy voličů se totiž spolu s ním uchází i ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová, šéf ODS a republikový lídr trojkoalice Spolu Petr Fiala, pirátská celostátní čtyřka Radek Holomčík a po veletočích v sociální demokracii i brněnský exprimátor Roman Onderka. Volby na jižní Moravě budou mít grády.

„Všech pět lídrů na jih Moravy přirozeně spadá, jsou tu doma. Zároveň při sčítání hlasů hraje roli i síla kraje a to je také důvod, proč sem strany a hnutí nasadily zvučná jména,“ má jasno politolog Masarykovy univerzity Otto Eibl.



Počet mandátů, o který se v kraji soupeří, rozhodně není zanedbatelný. Vždyť aktuálně je nejvíce poslanců po Praze a středních Čechách právě z jižní Moravy, 23 z celkových 200.

Vše ale záleží na volební účasti. I proto všichni kandidáti aktuálně napínají síly ke kampani a snaží se přesvědčit lidi, aby svůj hlas vhodili právě jim.

„Ačkoli v parlamentních volbách jsou dominantní hlavní lídři, to, kteří politici pracují v regionu, hraje u voličů některých stran roli. Například u STAN, ODS, TOP 09 i lidovců většinou studují volební programy, zajímají se o kandidáty v kraji a jejich práci.



Naopak u hnutí jednoho muže, jako je ANO či Přísaha, není regionální skladba kandidátek tolik důležitá. Jejich voliči vždy vhodí lístek hlavně pro Andreje Babiše, nebo Roberta Šlachtu,“ upozorňuje politolog z Univerzity Palackého Jakub Lysek.

„Žralok Onderka má šanci“

Družiny pěti lídrů Hnutí ANO 1. Alena Schillerová, 2. Karel Rais, 3. Miroslav Janulík, 4. Taťána Malá, 5. Lenka Dražilová

Spolu 1. Petr Fiala, 2. Jiří Horák, 3. Vlastimil Válek, 4. Pavel Blažek, 5. Antonín Tesařík Piráti + STAN 1. Radek Holomčík, 2. Jana Krutáková, 3. Tomáš Vymazal, 4. M. Marciniszyn, 5. P. Nevrkla ČSSD 1. Roman Onderka, 2. Kateřina Valachová, 3. Pavel Trojan, 4. Mirka Wildmannová, 5. Jan Košíček

Přísaha 1. Robert Šlachta, 2. Miloš Rouzek, 3. Lenka Jadrná, 4. Lukáš Horský, 5. Daniel Schmied

21 stran podalo v kraji kandidátku do sněmovních voleb.



Podle něj je i nedávné dění v ČSSD, kdy původní „neznámou“ jihomoravskou jedničku Břetislava Štefana nahradil ostřílený matador Onderka, logickým tahem v kampani.



„Aby měli šanci v konkurenci velkých jmen uspět. Neznámé lídry už sociální demokracie nasadila dříve, v krajských volbách. A úplně pohořela. Roman Onderka je kontroverzní politik, ale jen pro pravicové voliče, kteří ČSSD stejně hlas nedají. Naopak její voliči právě tento typ kandidátů i kroužkují,“ soudí Lysek.

Svou roli „žraloka“ potvrzuje Onderka už teď – velkých jmen a ostrosti kampaně se nebojí. „Naopak, těším se na to, protože v ostrých a jasně formulovaných výměnách názorů se může volič lépe orientovat. Chceme donutit soupeře, aby přiznali barvu a vyjevili, čí zájmy hájí, co přesně chtějí dělat nebo kdo má podle nich nést náklady koronavirové krize,“ předestírá Onderka zřejmě hlavní téma sněmovních voleb.

A své konkurenty nešetří.

„ČSSD je názorová a ideová strana. S uskupeními jako Věci veřejné, ANO nebo Přísaha je ta potíž, že v podstatě nemají ideovou základnu ani program. Říkají věci podle toho, jak jim vychází poslední výzkum veřejného mínění. A proti tomuto bezbřehému populismu je zkrátka těžší bojovat,“ pouští se do soupeřů.

Jenže ani vůči Onderkovi nezůstávají ostatní neteční. Exředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta sází na hesla o spravedlivém státě. „Tito politici (čtyři nejvýraznější jihomoravští lídři, pozn. red.) pro mě nejsou žádná konkurence. Občané už si mohou zhodnotit, co do současnosti udělali a co jim teď můžeme nabídnout my. Přinášíme jiný druh politiky,“ tvrdí Šlachta.

Čekání na spasitele

Co by bral za úspěch, nechce předjímat. Klíčová je účast Přísahy ve Sněmovně. A podle politologů rozhodně není bez šance.



„Na naši politickou scénu stále přicházejí subjekty, které opakují pořád stejné argumenty. ‚My jsme si ještě nezadali, my víme, jak na to, my očistíme politiku od nepravostí.‘ A očividně je tu stále část voličů, která tomu chce věřit a čeká na spasitele mimo politickou scénu. Pořád to funguje, i když je vidět, že v každé volbě se řada lidí zklame. Ale pořád jsou dost optimističtí, aby hledali někoho nového, komu uvěří v dalších volbách, protože pro ně představuje naději,“ nastiňuje směrem k Přísaze politolog Eibl.

Podobně Šlachtovo hnutí hodnotí i jihomoravský lídr koalice Pirátů a STAN Radek Holomčík. „Neznáme jeho program ani lidi, kteří za ním stojí. Důvěryhodnosti moc nepřidává ani skutečnost, že financování kampaně mají neprůhledné a patrně za nimi stojí dvorní marketéři hnutí ANO,“ kritizuje.

Ostatně právě do uskupení Andreje Babiše se strefuje také. „Kampaň bude velmi vyostřená, dovolím si tvrdit, že v mezích, které naše země ještě nezažila. Jde to vidět zejména na počínání premiéra Babiše, jenž je v zoufalé situaci a po osmi letech vládnutí nemá co nabídnout,“ tvrdí Holomčík.

Pozadu s výtkami vůči ANO nezůstává ani trojkoalice Spolu. Kandidát na premiéra Petr Fiala na dotazy MF DNES neodpověděl, čerpá totiž dovolenou.



Nicméně podle trojky jihomoravské kandidátky Vlastimila Válka má uskupení jasný cíl – celé volby vyhrát. „Snažíme se o zodpovědnou prozápadní politiku, nemažeme lidem med kolem úst a ani si je nesnažíme koupit předvolebními úplatky, jako to dělá třeba současná vláda,“ strefuje se Válek.

Krajskou lídryni hnutí ANO Alenu Schillerovou nechávají výpady soupeřů klidnou. „Nešla jsem se do politiky hádat. Máme pracovat pro lidi a ve vládě pak táhnout za jeden provaz,“ říká ministryně financí.